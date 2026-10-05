REM: los gurúes del mercado dan a conocer sus proyecciones de dólar, inflación, y crecimiento

El Banco Central presentará el REM, un informe con las proyecciones de inflación, dólar y crecimiento de 47 consultoras y bancos locales e internacionales.

El Banco Central (BCRA) presentará el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) donde los gurúes del mercado dan a conocer sus proyecciones de dólar, inflación, y crecimiento, entre otras variables macroeconómicas. contemplando a 47 participantes, entre 35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Según las estimaciones del último REM correspondientes a agosto de 2026, la mediana de las proyecciones de inflación mensual ubica la variación de precios en un 1,7% para agosto , mostrando un ajuste a la baja de 0,08 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Para septiembre , los analistas prevén que el IPC alcance un 1,8% (sin cambios frente a la medición previa), mientras que para octubre estiman un 1,7% , lo que representa un leve incremento de 0,05 puntos.

Hacia el cierre de año e inicio de 2027, las proyecciones de la mediana anticipan un 1,6% para noviembre (-0,03 p.p.), un repunte al 1,8% en diciembre (-0,02 p.p.) y una desaceleración al 1,6% tanto para enero como para febrero de 2027 . En términos interanuales, la inflación proyectada para los próximos 12 meses se sitúa en 21,0% (con una baja de 0,80 p.p. respecto de la encuesta anterior), mientras que la estimación para todo el año 2026 se ubica en 30,0% , registrando un aumento de 0,21 puntos porcentuales.

Según el último informe, que fue publicado a comienzos de septiembre, se difundieron los resultados del relevamiento realizado entre el 27 y el 31 de agosto de 2026. El conjunto de analistas del REM estimó que el Producto ajustado por estacionalidad se habría contraído 0,9% en el segundo trimestre (-0,5 p.p. respecto al relevamiento previo) y aumentaría 1,1% en el tercer trimestre (+0,1 p.p. en relación con el REM anterior).

Para el cuarto trimestre del 2026, la proyección de crecimiento del conjunto de analistas del REM fue de 1,3% (+0,3 p.p. en relación con el relevamiento previo). Para 2026, quienes participaron del REM esperan en promedio un nivel de PIB real 2,1% superior al promedio de 2025 (-0,6 puntos porcentuales respecto a la encuesta previa). Quienes conforman el Top 10 proyectaron un crecimiento de 2,2% para el año 2026 (-0,4 puntos porcentuales comparado con el REM anterior).

La tasa de desocupación para el segundo trimestre de 2026 fue estimada por quienes participan del REM en 7,7% de la Población Económicamente Activa (mismo valor que la encuesta previa). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,5% para el cuarto trimestre del año 2026. Por su parte, el Top 10 estimó una tasa de 7,6% tanto para el segundo como para el cuarto trimestre de 2026.

Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para septiembre de 24,11% TNA (+1,4 punto porcentual respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,98%. Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 23,45% nominal anual (+1,3 p.p. en relación con el REM anterior), equivalente a una TEM de 1,93%. El Top 10 pronosticó que la tasa TAMAR se ubicará en 24,1% TNA y en 23,2% TNA, para septiembre y diciembre de 2026, respectivamente.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.530 por dólar para el promedio de septiembre de 2026 (-$15,80 comparado con el REM anterior). Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.630, lo que arroja una variación interanual esperada de 12,6% respecto de diciembre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.626.

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2026 que las exportaciones (FOB) totalicen u$s100.895 millones (+u$s688 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) u$s75.861 millones (-u$s912 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado sería de u$s25.034 millones (+u$s1.600 millones que en el REM anterior).

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $15,4 billones para 2026 (-154 mil millones respecto del REM previo). El promedio del Top 10 pronosticó un superávit primario de $14,7 billones. Ningún participante esperó un superávit primario inferior a $9,0 billones para este año.