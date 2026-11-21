Tras la tragedia que dejó dos trabajadores muertos, 30 heridos y graves daños en viviendas y comercios, los damnificados enfrentan el desafío de obtener una reparación económica. Qué pueden reclamar las familias de los fallecidos, quiénes deben responder y qué herramientas legales permiten exigir asistencia urgente.

La explosión en Remedios de Escalada: ¿Qué harán las familias de los fallecidos?

La explosión de gas ocurrida el 13 de noviembre en Remedios de Escalada , partido de Lanús, durante trabajos de renovación de la red de Metrogas, dejó dos trabajadores fallecidos, alrededor de 30 heridos y graves pérdidas materiales . La muerte de Marcelo García, de 47 años, y Julián Da Alesandro, de 44, profundizó una tragedia cuyas responsabilidades investiga la Justicia. Mientras avanzan las pericias, surge un interrogante central: ¿quién debe responder por los daños y cómo pueden las víctimas reclamar una indemnización sin esperar años por una sentencia?

Cuando un trabajador muere como consecuencia de un accidente laboral, sus derechohabientes pueden acceder a las prestaciones económicas previstas por el sistema de riesgos del trabajo y a los beneficios previsionales que correspondan. También debe analizarse la indemnización por fallecimiento contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo y la posibilidad de promover acciones civiles contra quienes resulten responsables del siniestro.

Estas últimas pueden comprender la pérdida del sostén económico familiar , los gastos derivados del fallecimiento y los daños extrapatrimoniales sufridos por los familiares legitimados. Sin embargo, las distintas vías de reparación tienen requisitos y reglas de compatibilidad que deben evaluarse en cada caso. La intervención de una ART no necesariamente agota todas las responsabilidades. Para determinar el alcance de un reclamo civil será fundamental establecer cómo ocurrió el accidente, qué obligaciones se incumplieron y quiénes deben responder legalmente.

Uno de los aspectos centrales de esta tragedia es la intervención de una empresa contratista durante los trabajos de renovación de la red de distribución de gas. La tercerización es habitual en la industria energética, pero contratar a otra compañía para ejecutar una obra no implica necesariamente quedar liberado de las responsabilidades derivadas de esa actividad. Desde mi perspectiva, existen fundamentos para examinar la responsabilidad civil de Metrogas como prestadora del servicio y titular de la infraestructura involucrada, sin perjuicio de las obligaciones que puedan corresponder a la contratista.

La investigación deberá determinar cómo se produjo la rotura de la cañería, si se respetaron las medidas de prevención y cómo se activaron los protocolos de emergencia frente a los avisos sobre la fuga de gas. La responsabilidad civil y la eventual responsabilidad penal deben analizarse por separado. Mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho, los damnificados pueden evaluar las vías disponibles para reclamar la reparación de sus perjuicios.

Viviendas y comercios destruidos: cómo recuperar las pérdidas

Las familias que sufrieron la destrucción de sus viviendas pueden reclamar los daños materiales, incluidos muebles, electrodomésticos y otras pertenencias. Para acreditar esas pérdidas será fundamental conservar fotos, videos, presupuestos y comprobantes. Quienes cuenten con seguros de hogar deberán revisar las coberturas contratadas y denunciar el siniestro ante sus aseguradoras.

El incendio después de la explosión en Remedios de Escalada.

En el caso de los comerciantes, el reclamo también puede comprender el lucro cesante, es decir, las ganancias que razonablemente dejaron de percibir como consecuencia de la interrupción de sus actividades. Pero existe una urgencia adicional: una familia que perdió su casa no puede esperar años para resolver dónde vivir. Cuando se reúnen los requisitos legales, pueden solicitarse medidas cautelares para exigir una solución habitacional transitoria a quienes deban asumir esa obligación.

Daño punitivo: una sanción económica adicional que podría reclamarse

Además de las indemnizaciones por daños físicos, materiales, psicológicos y morales, considero importante analizar una herramienta jurídica que merece especial atención: el daño punitivo previsto en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Esta figura permite solicitar una sanción económica adicional frente a determinados incumplimientos de los proveedores, independiente de la reparación habitual de los perjuicios.

En este caso, corresponde evaluar si los eventuales incumplimientos de seguridad vinculados con la prestación del servicio de gas justifican un planteo de esta naturaleza. Su aplicación no es automática. Será necesario acreditar los requisitos legales correspondientes y determinar si existe una relación de consumo que habilite el reclamo.

Sin embargo, considero que el daño punitivo merece ser examinado cuando una actividad vinculada con un servicio esencial genera consecuencias de semejante magnitud y se investigan posibles incumplimientos de seguridad.

Cómo iniciar un reclamo sin esperar el final de la causa penal

Uno de los principales problemas que enfrentan las víctimas es que los tiempos judiciales no siempre coinciden con sus necesidades inmediatas. Por eso, resulta fundamental documentar los daños, conservar informes médicos, comprobantes de gastos y presupuestos de reparación, además de identificar a las aseguradoras y a los posibles responsables.

La explosión en Remedios de Escalada desde arriba.

Las intimaciones formales, las instancias de mediación y las acciones civiles constituyen distintas herramientas para exigir una reparación. Ante situaciones urgentes, también pueden solicitarse medidas cautelares, siempre que se cumplan los requisitos legales. Las pericias de la investigación penal serán relevantes para establecer responsabilidades, aunque no todos los reclamos civiles deben esperar necesariamente su conclusión.

La tragedia de Remedios de Escalada dejó dos familias sin sus seres queridos y numerosos damnificados que perdieron sus viviendas, sus comercios o sus fuentes de ingresos. La Justicia deberá determinar las responsabilidades, pero la necesidad de asistencia y reparación ya existe. Ninguna indemnización puede devolver una vida ni borrar las secuelas de una tragedia. Pero tampoco resulta aceptable que quienes perdieron a un familiar, su vivienda o su fuente de trabajo deban asumir por sí solos el costo económico de un daño que no provocaron.

*Nicolás Schick es abogado especialista en accidentes de alta complejidad en la industria del gas y el petróleo.