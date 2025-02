Revés judicial en la causa "Cupón PBI" y embargo en EEUU: cuál es el impacto en la deuda soberana

Mientras que la justicia de EEUU embargó u$s210 millones a la Argentina en un caso por bonos que entraron en default, el jueves se conoció que el Tribunal de Apelaciones no dio lugar al Gobierno por la causa "Cupón PBI".

El Gobierno sintió esta semana la presión de los tribunales internacionales con dos fallos adversos en lo que se refiere a deuda local. Por un lado, el Tribunal de Apelaciones de Gran Bretaña no dio lugar al reclamo argentino por la causa "Cupón PBI" , y, por el otro, en Estados Unidos, la jueza Loretta Preska autorizó el embargo de u$s210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady.

En el primer caso, lo que sucedió fue que el Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de Gran Bretaña no aceptaron una apelación presentada por el Gobierno, lo que implica que le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald , por lo que Argentina deberá abonar u$s1330 millones de indemnización.

En este caso, el primero de ellos, Attestor Master tiene derecho sobre u$s460 millones, mientras que Bainbridge Fund, sobre u$s100 millones. La Corte Suprema de EEUU rechazó en enero la apelación presentada por Argentina, lo que dejó en pie la orden de embargo de la jueza Preska.

Bonos: ¿cuál es el impacto para la cotización de la deuda soberana?

Para Rafael Di Giorno de Proficio, el caso del Cupón PBI "es un fallo por un monto relativamente pequeño, u$s300 millones, por lo que no me parece que eso hoy vaya a afectar el mercado. Es una causa que lleva 10 años y que se intentó apelar pero que tenías alta probabilidades de no ganar", expresó.

"Lo que había hecho el Gobierno en ese momento no tenía gollete, ya que habían cambiado las bases de cálculo medido para atrás, había sido algo muy desprolijo para no pagar el cupón PBI, o sea, llevado a los tribunales internacionales es lógico que te fallen en contra", aseguró.

Y sobre los "drives" que impactan hoy en el mercado, aseguró que, pesa más un mal dato económico de los Estados Unidos, porque impacta en la tasa de los Treasuries a 10 años, que este fallo.

Para el analista, Leonardo Svirsky, el mercado no están tomando a mal estas noticias. "Los bonos están arrancando un poquito arriba del cierre de ayer, y las acciones afuera están también arriba. Yo creo que lo más importante para la Argentina hoy por hoy es lograr un acuerdo con el FMI, que se está bastante avanzado, por lo que el Gobierno podría recibir dinero fresco", aseguró.