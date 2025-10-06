La serie de Prime Video que te volará la cabeza con solo 8 capítulos: ciencia ficción e historias imperdibles







Ideal para quienes buscan algo distinto. La tecnología y la filosofía se combinan para un resultado impactante.

La filosófica y futurista serie que no te podés perder en Prime Video. Créditos: Prime Video

Prime Video suele destacarse como una plataforma de streaming que no solo ofrece grandes y conocidas películas y series, también trae propuestas arriesgadas y relatos poco convencionales. Recientemente incluyó en su catálogo "Historias del Loop", una miniserie de solo 8 episodios que fusiona ciencia ficción con historias humanas íntimas.

Ambientada en un escenario visualmente impactante y melancólico, esta producción demuestra que no necesitas decenas de temporadas para generar emoción, reflexión y belleza narrativa. ‘Historias del Loop’ es ideal para quienes buscan algo distinto: la serie no está centrada en acción desenfrenada, sino en momentos contemplativos, dilemas éticos y una puesta estética inspiradora.

Historias del Loop La miniserie de Prime Video que te sorprenderá con historias imperdibles. Créditos: Prime Video

De qué trata Historias del Loop, la miniserie de Prime Video Historias del Loop está basada en el libro de arte narrativo homónimo del sueco Simon Stålenhag. La premisa gira en torno al “Loop” (o “Bucle”), una máquina construida para explorar los misterios del universo, permitiendo fenómenos extraordinarios: viajes en el tiempo, realidades paralelas, inteligencia artificial, entre otros.

Cada capítulo adopta el punto de vista de distintos residentes que viven encima del Loop, mostrando cómo estos fenómenos impactan sus vidas y generan que se cuestionen lo que significa ser humano, amar, envejecer o simplemente conocer algo más allá de lo que se percibe.

Aunque los episodios funcionan de modo independiente en cuanto a personajes centrales, todos están conectados por ese trasfondo tecnológico y filosófico que une las historias. No se trata solo de ciencia ficción espectacular, sino de sentimientos: el paso del tiempo, las pérdidas, la nostalgia, la maravilla de lo desconocido. La narrativa se demora en los gestos, los silencios, los detalles que la mayoría de las ficciones tienden a omitir. Prime Video: tráiler de Historias del Loop Embed - Tales From The Loop (2020) | Tráiler Oficial Subtitulado | Ciencia Ficción Prime Video: elenco de Historias del Loop Daniel Zolghadri (Jakob)

Rebecca Hall (Loretta)

Paul Schneider (George)

Duncan Joiner (Cole)

Ato Essandoh (Gaddis)