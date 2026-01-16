Paritaria docente en la provincia de Buenos Aires: a cuánto quedará el salario básico de los maestros en enero 2026 + Seguir en









Se llegó a un acuerdo en la negociación entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes, a partir de una recomposición del sueldo del 4,5%. Se volverán a reunir en febrero.

Las clases en la provincia de Buenos Aires iniciarán en 2 de marzo.

Luego de una primera reunión que culminó con el rechazo de la oferta salarial, la provincia de Buenos Aires llegó este viernes a un acuerdo con el grueso de los gremios docentes y estatales en las paritarias. El inicio del ciclo lectivo en las institucionales escolares bonaerenses será el próximo 2 de marzo y finalizará el 22 de diciembre del 2026, con un receso invernal entre el 20 y el 31 de julio.

Las partes habían mantenido un primer encuentro el martes pasado, en el que no lograron consensuar una posición, luego de que los sindicatos consideraran "insuficiente" la suba del 1,5% propuesta por la administración provincial.

En ese marco, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mejoró la oferta, que consistió en un 1% de incremento correspondiente a diciembre, un retroactivo vinculado al medio aguinaldo del semestre anterior (equivalente a un 0,5% adicional), más 2% para enero del 2026, respecto al salario percibido en octubre del año pasado.

Estatales paritarias El Gobierno bonaerense pudo destrabar la primera etapa de la paritaria con los docentes. Casi todos los sindicatos docentes, nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), le dieron luz verde a la propuesta, a excepción de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que la someterá a votación entre sus bases. Desde este último sindicato estimaron que la propuesta "impacta en un 4,5% en la recomposición del salario de bolsillo" y plantearon que esta iniciativa le da "continuidad a la negociación correspondiente al año 2025", apuntando que ambas partes se reunirán nuevamente el 5 de febrero.

Paritaria docente en la provincia de Buenos Aires: cuánto quedará el salario El año pasado, los docentes de la provincia de Buenos Aires tuvieron un primer aumento para los meses de febrero y marzo con un 9% acumulado. El segundo incremento fue para mayo y julio y la suba fue el 10% dividido en dos cuotas. La última suba fue para agosto y octubre, representando un 5% en dos tramos, lo que dejó el salario de bolsillo en $713,217,15.

Luego de este acuerdo, y sin aumentos en noviembre, el salario docente de enero del 2025, para un maestro de grado, sin antigüedad y con una jornada laboral de 4 horas, es de $745.311,92.