La suma de dos salarios en 10 años cayó de u$s8373 a u$s716

Para el caso del 30% de la población en 2012 tenía ingresos por hogar de u$s1957 y hoy de solo u$s433. Y el 20 % de la población más adinerada en promedio tenía ingresos por Hogar de u$s3442 en 2012 y hoy de solamente u$s716. Solo el 5% de la población total hoy supera los u$s2650 de Ingreso por hogar que está por debajo del ingreso que percibían el 18 % de las familias argentina en promedio en 2012. Los ricos no son ya ricos. La clase media es media baja y la baja es más baja o indigente.

"En los últimos 10 años en Argentina no se genera empleo real en el sector privado. A su vez, ha crecido la informalidad y los monotributistas. Los que no pueden sacar de esta situación que son los que invierten en nuestro país como el caso de pequeños emprendedores autónomos o sector mipyme es el más bajo de nuestra región en términos de cantidad de empresas por habitantes. Argentina ya no le alcanza un cambio de las reglas de juego en la Macro absoluta sino que requiere una desregulación de las malas decisiones que se han tomado para la micro con leyes, trámites y trabas para producir y emplear que son un freno a la generación de riqueza" señaló Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market

Casos analizados

Para tener una visión general de las actuales condiciones de vida de las familias argentinas, veremos 3 casos en donde dos adultos ganan dos ingresos promedio.

Primer caso: 2 integrantes adultos y 2 niños ganan $80.000 pesos

En el caso en donde en una familia tipo de 2 integrantes adultos y 2 niños ganan $80.000 pesos, veremos que cubre el 100% la Canasta Básica Alimentaria pero no alcanzarían a cubrir la Canasta Básica total es decir, le faltaría un 23% para no continuar bajo la línea de pobreza, le faltaría un 53.99% de ingresos para cubrir la totalidad de la CBT + Alquiler ($173.899) y un 62.59% para cubrir la CBT + Alquiler y el mantenimiento del auto ($213.899).

"Hoy esta sucediendo que una familia con 2 ingresos le está costando mantenerse dentro de lo que conocemos como clase media. A su vez, los ajustes de gastos se dan en todos los sectores socioeconómicos independientemente del nivel de ingreso. Todas las intervenciones del Gobierno para solucionar los problemas de la gente han fracasado. Los Controles de precios no solucionaron la inflación. La ley de alquileres no solo no bajo los precios sino que los incremento y disminuyo la oferta en el mercado. La Leyes laborales han generado menos empleo. Los límites desactualizados de los mínimos no imponibles han generado caída de la inversión o salida de emprendedores locales de nuestro país hacia otros destinos. Las actividad privada en caída deja familias con ingresos de los más bajos de las últimas décadas en el medio de una macroeconomía desequilibrada" expresó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

Segundo caso: una familia tipo que gana $126.666

Para el caso de una familia tipo que gana $126.666, veremos que con los ingresos que perciben pueden cubrir el 100% tanto de la canasta básica alimentaria como la Canasta básica Total), por lo cual se encontrarían por sobre la línea de la pobreza, pero de igual forma con ese ingreso le faltaría un 27.16% para alcanzar a cubrir CBT + Alquiler ($173.899)y un 40.79% para cubrir CBT + Alquiler + mantenimiento de un Auto ($213.899). CBT, CBT+ Alquiler, pero aún le faltaría casi un 2% en ingresos para cubrir CBT + Alquiler + Mantenimiento de un Auto.

Tercer caso: una familia que recibe ingresos de $210.000

Lo mismo ocurre para una familia que recibe ingresos de $210.000, los cuales alcanzan a cubrir el 100% de la Canasta básica, Canasta Básica Total + Alquiler pero tendría inconvenientes en el caso que tenga un auto para mantener