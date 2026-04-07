Salida de SpaceX a la bolsa: la empresa de Elon Musk dio detalles sobre el gran evento previsto para junio + Seguir en









Según dieron a conocer fuentes cercanas al proyecto, Space X destinaría parte de las acciones a inversores minoristas.

Falta cada vez menos para la salida a bolsa de la empresa de Elon Musk.

Space X dio a conocer los detalles de su esperada salida a bolsa en una reunión celebrada el lunes por la noche con su equipo de banqueros, en la que les comunicó que tiene previsto destinar una gran parte de las acciones a los inversores minoristas. En ese sentido, acogerá a 1500 de ellos en un evento que se celebrará en junio, tras el inicio de la gira de presentación de la salida a bolsa, según dos personas familiarizadas con el asunto.

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"El mercado minorista va a ser una parte fundamental de esto y tendrá un peso mayor que en cualquier otra salida a bolsa de la historia", dijo el director financiero, Bret Johnsen, durante la reunión virtual. Johnsen afirmó que el amplio componente minorista es intencionado, ya que "Se trata de personas que nos han apoyado increíblemente a nosotros y a Elon (Musk) durante mucho tiempo, y queremos asegurarnos de que se lo reconocemos".

space x starship v2 @SpaceX La esperada salida al mercado para Elon Musk Space X está reescribiendo el manual de las ofertas públicas iniciales (OPI) con una gran proporción de inversores minoristas en la oferta, según informó Reuters el mes pasado.

La reunión reunió por primera vez a todo el grupo de bancos como parte del proceso de lo que se espera que sea la mayor oferta pública inicial de la historia, ya que el fabricante de cohetes busca recaudar u$s75.000 millones, lo que valoraría a SpaceX en hasta u$s1,75 billones.

La empresa liderada por Elon Musk tiene previsto iniciar su gira de presentación la semana del 8 de junio, cuando ejecutivos y banqueros presentarán la OPI a los inversores, según indicaron las fuentes. Aproximadamente 125 analistas financieros de los 21 bancos que participan en la operación tienen previsto reunirse con la empresa el día anterior, añadieron.