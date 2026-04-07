Circulan en el país 15,8 millones de autos: alertan por envejecimiento del parque vehicular + Seguir en









Un informe actualizado revela cómo evoluciona la flota en circulación y qué desafíos enfrenta el sector en el corto plazo.

El parque automotor argentino, en alerta

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de transformación estructural, en la antesala de Automechanika Buenos Aires, uno de los eventos más importantes del sector de reposición. En este contexto, el último relevamiento sobre el parque vehicular muestra un crecimiento moderado, pero también señales de envejecimiento.

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A fines de 2025, el parque automotor alcanzó las 15.784.385 unidades, lo que implicó una suba del 1% respecto al año anterior. Sin embargo, este incremento no logra compensar el ritmo necesario de renovación, lo que impacta directamente en la edad promedio de los vehículos.

Un parque automotor que crece, pero envejece Actualmente, la edad promedio de la flota es de 14,8 años, reflejando un aumento frente a 2024. Incluso considerando solo los vehículos más “modernos” (últimos 20 años), el promedio se ubica en 10 años, lo que confirma una tendencia de envejecimiento sostenido.

Para revertir este escenario, el sistema debería incorporar al menos 1,1 millón de unidades por año, un objetivo que hoy luce lejano y que anticipa un parque cada vez más antiguo.

parque automotor Actualmente, la edad promedio de la flota es de 14,8 años, reflejando un aumento frente a 2024. En cuanto a la composición, el 82% corresponde a automóviles, el 15% a comerciales livianos y el 3% a pesados. A nivel de combustibles, predominan los vehículos a nafta (63,5%), seguidos por diésel (25,5%) y GNC (10,6%), este último con leve retroceso.

Por su parte, los vehículos híbridos crecieron un 63,3% interanual, mientras que los eléctricos aumentaron un 86,6%, aunque en conjunto apenas representan el 0,5% del total. Finalmente, la mayor concentración de unidades se mantiene en Buenos Aires y CABA, que reúnen el 46,6% del parque, consolidando su peso dentro del mapa automotor nacional.

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