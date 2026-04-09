Scott Bessent presiona al Congreso de EEUU para que apruebe una ley clave para regular las criptomonedas + Seguir en









El secretario del Tesoro advirtió que la falta de un marco normativo federal empuja el desarrollo cripto hacia plazas como Abu Dabi y Singapur, en detrimento de la competitividad estadounidense.

En febrero, Bessent había anticipado que la norma aportaría "una gran tranquilidad al mercado".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reclamó al Congreso norteamericano la aprobación de la Clarity Act ("Ley de Claridad"), una legislación federal que regula el mercado de criptomonedas en general, y el de las stablecoins en particular. El funcionario advirtió que la ausencia de reglas claras está desplazando al sector cripto hacia otras jurisdicciones con marcos normativos más definidos.

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"El marco regulatorio de los mercados de activos digitales no está claro", señaló Bessent en un artículo de opinión publicado este miércoles en el Wall Street Journal, y apuntó que esa incertidumbre tiene consecuencias concretas: "Una parte cada vez mayor del desarrollo de las criptomonedas se ha trasladado a lugares con normas claras, como Abu Dabi y Singapur. Las ventajas de establecerse en EEUU rara vez compensaban los riesgos".

El proyecto busca establecer normas federales uniformes para el ecosistema cripto, una demanda que el sector viene sosteniendo desde hace años con el argumento de que la legislación vigente resulta inadecuada para este tipo de instrumentos.

Criptomonedas Los bancos se oponen a la aprobación de la normativa. Imagen: Freepik El toma y daca entre los bancos y las exchanges La iniciativa, sin embargo, lleva meses trabada en el Congreso por un choque entre la industria bancaria y las empresas cripto. El eje del conflicto es el tratamiento que el proyecto da a los rendimientos e intereses que pagan las stablecoins: los bancos exigen que se prohíba esa práctica, mientras que el sector cripto se opone a esa restricción.

La Cámara de Representantes ya sancionó su versión del proyecto en julio. En febrero, Bessent había anticipado que la norma aportaría "una gran tranquilidad al mercado" en un contexto de alta volatilidad, y reconoció que parte de la industria cripto intentó frenarla, aunque destacó la existencia de un bloque bipartidista que impulsa su aprobación.

Un reciente estudio elaborado por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, concluyó que los rendimientos de stablecoins representan un riesgo "cuantitativamente pequeño" para los depósitos bancarios. Sin embargo, desde el sector bancario rechazaron las conclusiones de ese informe e insistieron en que el problema no radica en el volumen total de depósitos, sino en cómo se mueven los fondos dentro del sistema. Las entidades, en especial las más pequeñas, advirtieron que la migración de depósitos hacia stablecoins o grandes bancos podría alterar la estabilidad de financiamiento, incluso si las cifras agregadas no reflejan cambios drásticos.