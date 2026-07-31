El índice Kospi de Corea del Sur se dispara casi 18% por las empresas de chips + Agregar ámbito en









El Kospi se disparó en la apertura y continúo en la senda alcista, hasta situarse en 6.595,20. El salto fue motivado por las acciones de Samsung Electronics y de SK Hynix, tras el catalizador que fue la suba de Microsoft.

Índice Kospi: Se disparó casi 18% tras desplomarse 17% en días previos. El Boletin

El índice Kospi de Corea del Sur subía más de 16% este viernes, posterior a que las acciones vinculadas a la inteligencia artificial repuntaran tras las pérdidas sufridas esta semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Kospi se disparó en la apertura y continúo en la senda alcista, rozando una suba de 16,5%, hasta situarse en 6.595,20. Los principales motores del salto fueron las acciones de Samsung Electronics, que subían 26,8%, mientras que el fabricante de chips de memoria SK Hynix se disparaba 29,9%.

Hay que ubicar este salto significativo en contexto: el Kospi había caído más de 17% en los tres días previos, ya que los inversionistas se deshicieron de numerosas acciones de empresas tecnológicas, en parte por la persistente preocupación sobre una potencial burbuja de IA, y por el aumento de la competencia de rivales chinos en la fabricación de chips y en inteligencia artificial.

Microsoft y la vuelta del interés por las tecnológicas El catalizador fue Microsoft: la compañía reportó ganancias superiores a las esperadas en el último trimestre y sus acciones subieron un 15,5%, su mejor jornada en casi 18 años. El mercado leyó rápidamente los resultados como una señal de que la inversión en inteligencia artificial empieza a rendir frutos.

Impulso tecnológico: Rebotaron acciones de Samsung y SK Hynix por resultados de Microsoft. Así, los inversores regresaron en masa al mercado para comprar acciones de empresas tecnológicas que recientemente se habían desplomado, ante las dudas de que las enormes inversiones generen rendimientos adecuados.

Sin embargo, pese al gran salto de este viernes, el Kospi sigue muy por debajo del máximo de más de 9.000 puntos que alcanzó en junio. Mercados asiáticos: Nikkei de Tokio y Taiex de Taiwán también mostraron fuertes alzas. El Nikkei 225 de Tokio subía 4,1% en las primeras operaciones del viernes, hasta 65.282,21 unidades. El conglomerado multinacional de inversiones SoftBank Group, ganaba 15%, mientras que el fabricante de equipos para chips Tokyo Electron avanzaba casi 11%. En otras plazas de Asia, el índice Taiex de Taiwán subía más de 7%. El S&P/ASX 200 de Australia sumaba 0,5%, hasta 9.015,60.