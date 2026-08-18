Una empresa de IA podría superar a SpaceX como la mayor salida a bolsa del año + Agregar ámbito en









La facturación anualizada de la compañía pasó de aproximadamente u$s9.000 millones en 2025 a u$s47.000 millones en mayo de 2026.

La facturación anualizada de la empresa pasó de aproximadamente u$s9.000 millones en 2025 a u$s47.000 millones en mayo de 2026. Imagen creada con IA

Anthropic comenzó a ganar terreno frente a SpaceX en la carrera por protagonizar la mayor salida a bolsa de 2026, según las probabilidades que reflejan los mercados de predicción. La empresa de inteligencia artificial prepara una eventual IPO que podría convertirla en una de las empresas más valiosas que hayan llegado a Wall Street.

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El interés se explica por el fuerte crecimiento de sus ingresos. Anthropic, creadora de Claude, alcanzó una valuación de u$s965.000 millones en una ronda de financiamiento de u$s65.000 millones realizada en mayo.

Ahora, los inversores proyectan una valuación todavía mayor para su debut bursátil. Algunas estimaciones ubican a Anthropic en torno a u$s2 billones, mientras que otras llegan hasta u$s3 billones. De concretarse, superaría ampliamente la valuación de aproximadamente u$s1,77 billones con la que SpaceX comenzó a cotizar en junio.

El crecimiento de Anthropic es el principal argumento detrás de esta expectativa. Su facturación anualizada pasó de aproximadamente u$s9.000 millones en 2025 a u$s47.000 millones en mayo de 2026, un incremento superior a diez veces en apenas unos años. Para el cierre de 2026, los inversores proyectan ingresos anualizados de entre u$s100.000 millones y u$s120.000 millones.

La facturación anualizada de la empresa pasó de aproximadamente u$s9.000 millones en 2025 a u$s47.000 millones en mayo de 2026. La carrera contra SpaceX SpaceX, la compañía de Elon Musk, todavía parte con ventaja. La empresa realizó en junio una IPO con un precio de u$s135 por acción, que implicó una valuación inicial de u$s1,77 billones. En su debut, las acciones llegaron a impulsar su capitalización por encima de los u$s2 billones.

Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar. Los mercados de predicción muestran que Anthropic está cerrando la brecha con SpaceX respecto de cuál será la mayor IPO de 2026. En julio, SpaceX todavía concentraba 88% de probabilidades, frente a apenas 13% para Anthropic. La diferencia podría reducirse si Anthropic logra concretar una oferta cercana a los u$s2 billones o superior. En ese caso, no solo competiría con SpaceX: podría convertirse en la mayor IPO de la historia. El desafío será justificar esas valuaciones. Anthropic mantiene elevados gastos asociados con infraestructura, entrenamiento de modelos y talento, mientras enfrenta una competencia cada vez más intensa en inteligencia artificial.