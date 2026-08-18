Jubilación máxima de ANSES: ¿Cuál es el tope y cuánto se cobra en agosto de 2026?

El calendario avanza durante la última semana del mes para quienes perciben haberes superiores al mínimo.

La jubilación máxima de ANSES se actualizó en agosto, tras el aumento del 1,89% y supera los $2,8 millones brutos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó en agosto los haberes previsionales de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.

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La medida impactó en toda la escala de jubilaciones y pensiones , incluidos los beneficiarios que perciben los ingresos más elevados del sistema. A continuación, cuál es el valor máximo vigente, cómo se actualiza y en qué fechas se acreditan los pagos según la terminación del DNI.

En agosto de 2026, la jubilación máxima quedó en $2.824.649,49 , luego de la actualización del 1,89% aplicada a las prestaciones previsionales.

Este valor corresponde al haber bruto máximo del sistema jubilatorio y representa el límite establecido para las prestaciones alcanzadas por el régimen general de ANSES.

A diferencia de los jubilados que cobran los haberes más bajos, quienes perciben la jubilación máxima no acceden al bono extraordinario de hasta $70.000, ya que ese refuerzo está destinado a los beneficiarios con ingresos inferiores.

Cómo se calcula el tope máximo jubilatorio y qué aumentos le corresponden

El haber máximo jubilatorio se actualiza mediante el mismo mecanismo de movilidad que alcanza a las jubilaciones y pensiones del sistema previsional.

Por eso, cuando se aplica un incremento mensual, el porcentaje impacta también sobre el tope máximo. En agosto, la suba fue del 1,89%, en línea con la variación utilizada para actualizar las prestaciones de ANSES.

El monto que finalmente cobra cada jubilado puede variar según los descuentos que correspondan en su caso, como los aportes destinados a la cobertura de salud u otros conceptos aplicables sobre el haber.

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Calendario de cobro: cuándo perciben sus haberes los jubilados con montos superiores

Los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo comenzarán a recibir sus pagos a partir del 25 de agosto, de acuerdo con la terminación de su DNI.

El calendario establecido para agosto es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.

25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.

26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.

27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.

28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

Los titulares pueden consultar la fecha exacta, el lugar de cobro y el detalle de la liquidación desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.