Shein prevé una valoración de u$s25.000 millones en su salida a bolsa + Agregar ámbito en









Genera expectativa la salida al mercado de la empresa de moda rápida china. Sin embargo, la valoración es menor a la que se esperaba. Las causas.

Una de las tres fuentes señaló que la empresa, fundada en China en 2012, barajaba una valoración de entre 25.000 y 28.000 millones de dólares, basándose en el rango de precios de comercialización de la oferta. MB

La empresa de moda rápida en internet Shein aspira a alcanzar una valoración de unos 25.000 millones de dólares en su salida a bolsa en Hong Kong, según han afirmado tres personas con conocimiento del asunto, lo que supone un descenso respecto a los casi 100.000 millones de dólares de hace cuatro años debido a las difíciles condiciones del mercado.

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Shein, con sede en Singapur y conocida por vender vestidos a 5 dólares y vaqueros a 10 dólares a clientes de unos 160 países, tiene previsto lanzar su tan esperada oferta pública inicial esta semana, según ha informado Reuters.

Una de las tres fuentes señaló que la empresa, fundada en China en 2012, barajaba una valoración de entre 25.000 y 28.000 millones de dólares, basándose en el rango de precios de comercialización de la oferta.

Las fuentes prefirieron mantener el anonimato, ya que no estaban autorizadas a hablar con medios de comunicación antes del anuncio público de los términos de la operación. Un portavoz de Shein no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.