S&P elevó la calificación crediticia de CABA y alcanzó la máxima nota en la escala nacional + Agregar ámbito en









La Ciudad pasó de una nota "AA+" a "AAA". De la administración local destacaron el superávit fiscal, la gestión financiera y la liquidez.

Archivo. S&P elevó la calificación a "AAA", el mayor puntaje de la escala.

Standard & Poor’s (S&P) National Ratings elevó de raAA+ a raAAA la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires, tanto para sus emisiones en moneda local como en moneda extranjera. La perspectiva para ambas notas se mantuvo estable. Con este cambio, la Ciudad alcanzó la máxima calificación posible dentro de la escala nacional, según destacó el Gobierno porteño.

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“Standard & Poor 's elevó la nota de la Ciudad a AAA: somos el distrito con la máxima calificación crediticia del país y alcanzamos el nivel más alto posible" celebró el Jefe de Gobierno, Jorge Macri a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras. El resultado también refleja lo que puede lograrse cuando la política macroeconómica del Gobierno Nacional acompaña y genera confianza. Felicitaciones al ministro @GustavoArengo y a todo su equipo”, sentenció.

Standard & Poor’s elevó la nota de la Ciudad a AAA: somos el distrito con la máxima calificación crediticia del país y alcanzamos el nivel más alto posible.



Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras. El… — Jorge Macri (@jorgemacri) September 2, 2026 Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, vinculó la mejora de la calificación con la política fiscal de la administración: “El equilibrio financiero y el orden fiscal son ejes centrales de la gestión que nos encomendó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Consolidar una reputación sólida en el mercado nos da acceso a un mejor financiamiento, lo que se traduce de manera directa en una mayor inversión en obras de infraestructura que benefician a todos los vecinos”, señaló.

Por qué S&P mejoró la nota de la Ciudad Según informaron desde la ciudad, el informe de la calificadora informó que la mejora responde a una serie de factores vinculados con las cuentas públicas porteñas. Entre ellos, destacó resultados fiscales superavitarios sostenidos en el tiempo, una gestión financiera prudente y la capacidad de acumular reservas de liquidez.

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Standard & Poor’s Global National Ratings subió la nota de la Ciudad de "AA+" a "AAA", alcanzando la máxima nota a nivel nacional y la más alta en la escala de la agencia calificadora.



Esta buena noticia… https://t.co/kYWWoMcVk2 pic.twitter.com/t1zhxcAqHp — Gustavo Arengo (@GustavoArengo) September 2, 2026 En esta línea, estos elementos permitieron a la Ciudad reducir sus niveles de endeudamiento durante los últimos años y, al mismo tiempo, continuar mejorando la infraestructura del distrito. En su documento, la agencia también puso el foco en la capacidad de la Ciudad para atravesar escenarios económicos adversos. En ese sentido, sostuvo que "navegó en condiciones macroeconómicas volátiles en Argentina y ha tomado medidas efectivas frente a reducciones de sus transferencias, tanto automáticas como discrecionales, que han demostrado su resiliencia para transitar períodos de estrés”. La calificadora elevó la nota de la Ciudad de una "AA+" a "AAA". Depositphotos Por último, S&P consideró que la Ciudad conservará su solidez financiera frente a las dificultades institucionales que puedan atravesar otras provincias argentinas. El informe atribuye esa fortaleza principalmente a su capacidad para recaudar fondos propios y a su baja dependencia de las transferencias nacionales.