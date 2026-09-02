Las acciones de Shein se hunden más de 5% en su segunda rueda de cotización en bolsa + Agregar ámbito en









Presionada por las nuevas trabas arancelarias en EEUU y Europa, la compañía intenta proteger sus márgenes tras un debut bursátil marcado por la volatilidad y la baja de precios. Los detalles, en la nota.

La plataforma de moda rápida Shein cayó 5,15% en su segunda jornada en Hong Kong.

La plataforma de "moda rápida" Shein cayó este miércoles un 5,15 % en la Bolsa de Hong Kong, donde ayer ya había retrocedido un 0,12 % en su esperado debut bursátil, tras años de dificultades y planes frustrados para cotizar en las bolsas de Nueva York y Londres. En la jornada de ayer la característica central fue la alta volatilidad: comenzó con un desplome del 10%, hasta cerrar la jornada de martes en el 0,12% mencionado anteriormente.

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En la jornada bursátil de este miércoles, las acciones de Shein cerraron a 46 dólares de Hong Kong (equivalentes a u$s5,87). Cabe subrayar que el valor refleja una caída acumulada del 5,27% en comparación con el precio de colocación inicial, mediante el cual la empresa buscaba captar unos u$s1.735 millones tras volcar al mercado 280 millones de títulos.

El detalle La salida al mercado de Hong Kong dejó la valoración de la firma en u$s26.305 millones, lejos de los casi u$s100.000 millones que ostentaba en 2022, y por debajo de competidores como la española Inditex o la japonesa Fast Retailing (Uniqlo).

Con el objetivo de retener a sus socios estratégicos, Shein aprobó pagos por más de u$s3.500 millones en acciones y efectivo, más del doble de lo recaudado, en el marco de debut en la bolsa. Medios económicos de la región señalan que la empresa forzó la operación para desactivar el riesgo de que los inversores ejecuten el rescate de sus fondos, una opción que quedaba suspendida con la concreción de la oferta pública.

La empresa ahora vale u$s26.305 millones, lejos de su pico y por debajo de competidores como Inditex. Tras fallar en sus intentos por desembarcar en Nueva York y Londres debido a trabas regulatorias impuestas por Pekín, Shein eligió la Bolsa de Hong Kong como punto de equilibrio entre el mercado internacional y la normativa china.

La dificultad de los aranceles y la competencia La plataforma digital enfrenta una gran problemática en dos de sus principales mercados, cómo Estados Unidos (un 24 % de sus ingresos) y Europa (35 %), dado que ambos territorios dejaron sin efecto las exenciones arancelarias a paquetes pequeños que habían facilitado la expansión de Shein. En el caso de EEUU, se evidencia en que los ingresos de la firma cayeron un 14 % en el primer trimestre. La empresa optó por trasladar los sobrecostos a los precios a riesgo de vender menos, con el fin de resguardar sus márgenes netos, los cuales cayeron del 8,7% al 4,9% en 2025 tras una mayor presión en costos logísticos y de marketing ante el embate de Temu e Inditex. Shein enfrenta dificultades arancelarias y competencia de Temu e Inditex en mercados clave. Imagen: SHEIN Asimismo, según datos de la consultora china CIC, Shein continúa siendo uno de los nombres más relevantes en el mercado global de la "moda rápida", ubicandosé en la tercera posición con una cuota del 1,9 %, tan solo por detrás de Nike (3 %) e Inditex (2,5 %). Según el informe, el valor total de este mercado es de u$s1,7 billones. Creada en 2012 bajo el nombre "SheInside", la compañía adoptó su denominación actual en 2015 impulsada por su fundador y CEO, Chris Xu, un ejecutivo que mantuvo un perfil bajo hasta este año. Si bien la firma experimentó una gran expansión de la mano del e-commerce durante la pandemia, ese logro la expuso a fuertes cuestionamientos globales sobre sus estándares laborales, huella ecológica y ética comercial.

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