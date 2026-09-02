Exportaciones de carne alcanzaron su máximo nivel en una década y ya generaron u$s3.464 millones en 2026

El valor de los envíos de proteínas animales creció 35% interanual. La carne bovina concentró la mayor parte de las ventas, mientras que el complejo porcino registró el mayor salto porcentual.

Las exportaciones argentinas de proteínas animales alcanzaron los u$s3.464 millones entre enero y julio de 2026 , el monto más elevado de los últimos diez años para ese período. El resultado estuvo acompañado por una mejora generalizada de los distintos complejos cárnicos y por el crecimiento de mercados relevantes como China y Estados Unidos.

Según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional elaborados sobre la base de información del INDEC, el valor exportado aumentó 35% respecto de los primeros siete meses de 2025 .

El crecimiento alcanzó a las carnes bovina, porcina, aviar, caprina, equina y ovina, además de sus subproductos. En términos absolutos, el complejo bovino encabezó la mejora, con una expansión interanual del 37% , mientras que el porcino presentó el mayor incremento porcentual, con un salto del 111% . El complejo ovino, por su parte, avanzó 87%.

Dentro del sector, la carne bovina continuó siendo el principal producto de exportación . Entre enero y julio generó ingresos por u$s 2.768 millones , correspondientes a unas 403.100 toneladas peso producto, de acuerdo con datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

El crecimiento alcanzó a las carnes bovina, porcina, aviar, caprina, equina y ovina, además de sus subproductos.

En comparación con el mismo período del año pasado, el volumen exportado aumentó 6,7%, mientras que el valor creció 41,8% , una diferencia explicada en buena medida por la mejora de los precios internacionales.

En julio, el precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada alcanzó los u$s7.123 por tonelada, un 27,5% por encima del nivel registrado un año atrás. En mayo había tocado los u$s7.300, el máximo desde el piso de USD 3.740 observado a mediados de 2024.

China se mantiene como principal mercado y crecen los envíos a EEUU

China continuó siendo el principal destino de la carne argentina, al concentrar el 59,8% del volumen exportado entre enero y julio. Solo durante julio se despacharon al mercado asiático 21.000 toneladas de carne deshuesada por u$s126,3 millones y otras 16.500 toneladas de cortes con hueso por u$s46,3 millones.

Pero uno de los mayores cambios se produjo en el comercio con Estados Unidos, que se ubicó como el segundo destino en importancia.

En los primeros siete meses del año, Argentina exportó 67.118 toneladas de carne vacuna hacia el mercado estadounidense, frente a las 22.183 toneladas del mismo período de 2025. Esto implicó un crecimiento del 202,6%, mientras que la participación de Estados Unidos dentro de los embarques argentinos pasó del 6% al 17%.

El avance se produjo luego de la ampliación del cupo libre de aranceles para Argentina, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas anuales.

En paralelo, la administración de Donald Trump puso en marcha desde el 1° de septiembre un cupo temporal de importación de carne vacuna sin aranceles por 300.000 toneladas, distribuido en tres tramos mensuales de 100.000 toneladas. Argentina no está incluida en este nuevo esquema debido a que ya cuenta con una cuota preferencial propia.

El acuerdo Mercosur-UE también impulsa las exportaciones

El mercado europeo aparece como otro frente favorable para las exportaciones argentinas. Entre enero y julio, las ventas totales del país hacia la Unión Europea crecieron casi 20% interanual y alcanzaron los u$s5.191 millones, de acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Para el sector cárnico, la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea también modificó las condiciones de acceso al mercado. Argentina concentra casi un tercio del cupo de carne bovina fresca asignado al bloque sudamericano y el 7% correspondiente a carne congelada.

Además, la Cuota Hilton, que hasta entonces estaba alcanzada por un arancel del 20%, comenzó a ingresar libre de derechos a la Unión Europea desde la entrada en vigor del acuerdo.