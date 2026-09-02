Bono de $70.000 para jubilados de ANSES en septiembre 2026: ¿quiénes lo cobran completo y cuándo?

El Gobierno oficializó el bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se va a pagar durante septiembre a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas. La medida quedó establecida mediante el Decreto 824/2026 , publicado en el Boletín Oficial.

El refuerzo alcanza a las personas que cobran prestaciones previsionales de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , a quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). El monto no es igual para todos : quienes se encuentran en el rango más bajo van a recibir los $70.000 completos, mientras que para otros beneficiarios será proporcional.

El Decreto 824/2026 establece que el bono extraordinario tiene un monto máximo de $70.000 y se liquida por titular. Pueden acceder al refuerzo las personas que cobran prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES, la PUAM y las Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones no contributivas o graciables.

La condición central para recibir los $70.000 completos está vinculada con el haber total. El decreto indica que quienes, sumando todas sus prestaciones vigentes, cobren un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado reciben el bono completo. En septiembre, ese haber mínimo se ubica en $428.591,22.

Entonces, una persona que percibe la jubilación mínima queda dentro del grupo que recibe el refuerzo de $70.000. Con el aumento mensual, su ingreso bruto pasa a $498.591,22. La misma lógica alcanza a los titulares de la PUAM y a ciertas PNC. En estos casos, el haber base es inferior al mínimo , por lo que el bono también puede ser de $70.000 completos.

También acceden quienes cobran un haber superior al mínimo. En esos casos no necesariamente se pierde el beneficio. El monto del bono se reduce hasta completar el límite establecido por el Gobierno: el máximo será equivalente a la diferencia entre el haber percibido y el tope formado por la jubilación mínima más $70.000. Por ejemplo, si una persona tiene un haber superior a la mínima pero todavía está abajo del límite de $498.591,22, puede recibir un refuerzo menor a $70.000. El objetivo es que el ingreso total alcance ese techo.

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¿Cuánto cobran la jubilación mínima y la PUAM en septiembre 2026?

La actualización previsional de septiembre es del 2,11% y surge de la inflación de julio informada por el INDEC. Con ese incremento, la jubilación mínima pasa de $419.775,93 a $428.591,22. Para quienes reciben el bono completo, el cálculo es: $428.591,22 de haber más $70.000 de refuerzo, lo que da un total bruto de $498.591,22.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $342.872,98 durante septiembre. Al sumar el bono extraordinario completo, el ingreso llega a $412.872,98. En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, el haber base se ubica en $300.013,85 y, con el refuerzo, el total llega a $370.013,85. La PNC para madres de siete hijos o más tiene un tratamiento diferente porque su monto está vinculado con el haber mínimo. Por eso, en septiembre se ubica en $428.591,22 y, con los $70.000 adicionales, alcanza los $498.591,22.

Calendario de pagos de ANSES según la terminación del DNI

El cronograma de septiembre ya está definido y divide los pagos según el tipo de prestación y la terminación del documento. Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el calendario empieza el martes 8 de septiembre y termina el lunes 21. El esquema para quienes cobran hasta el haber mínimo es el siguiente:

DNI terminado en 0: 8 de septiembre

DNI terminado en 1: 9 de septiembre

DNI terminado en 2: 10 de septiembre

DNI terminado en 3: 11 de septiembre

DNI terminado en 4: 14 de septiembre

DNI terminado en 5: 15 de septiembre

DNI terminado en 6: 16 de septiembre

DNI terminado en 7: 17 de septiembre

DNI terminado en 8: 18 de septiembre

DNI terminado en 9: 21 de septiembre

Para quienes cobran jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo, las fechas son diferentes:

los documentos terminados en 0 y 1 cobran el 22 de septiembre

los terminados en 2 y 3, el 23

los terminados en 4 y 5, el 24

los terminados en 6 y 7, el 25

los terminados en 8 y 9, el 28 de septiembre

Las Pensiones No Contributivas tienen un cronograma propio: