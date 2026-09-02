Teatros en CABA: agosto registró el tercer mes consecutivo con baja de espectadores + Agregar ámbito en









De acuerdo con la información que difundió la AADET, el volumen de espectadores en CABA registró una disminución interanual del 5%.

La cantidad de espectadores en teatros porteños se redujo en agosto.

La cifra de espectadores que asisten a teatros descendió nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires, según revela un análisis del acumulado durante los primeros ocho meses del año de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con la información que difundió la entidad, el volumen de espectadores en CABA registró una disminución interanual del 5% en el mes de agosto y, según advierten, es el tercer mes consecutivo que presenta una baja de público.

Sin embargo, el acumulado que releva de enero a agosto demuestra un leve crecimiento del 1% respecto a su comparativa con el octomestre de 2025 y un empate con los números acumulados de 2024. El número cambia cuando se hace la comparativa con 2023, el año más exitoso del teatro, donde la asistencia se ubica un -12% abajo.

View this post on Instagram Otro de los datos a destacar es que, si bien bajó el número de funciones de teatro, hay mayor concurrencia de espectadores en las mismas. La cantidad de funciones bajó un 8% en comparación con el año pasado, pero el número de concurrencia se elevó a 309 por función, lo que representa un 9% más de personas por función que en 2025.

El estudio revela que, en promedio, un espectáculo dura al menos 14 funciones.

Diez espectáculos de la cartelera porteña acumulan el 50% de la recaudación total La oferta de espectáculos bajó levemente en comparación con el año pasado, ya que se registraron 442 títulos en cartel, versus los 503 contabilizados en el mismo periodo de 2025. El dato preocupante es que, en un escenario donde hay mayor concurrencia, la misma suele estar concentrada en el llamado "teatro comercial". "Aunque el volumen de oferta sigue siendo significativo en términos históricos, se nota una moderación de cantidad de producciones y del volumen total de funciones, en un escenario donde 10 espectáculos concentran el 50% de la recaudación total", comunica la entidad.