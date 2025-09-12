Tensión cambiaria: el dólar extiende suba y queda cerca del techo de la banda, ¿precalienta el BCRA?

El tipo de cambio mayorista acumula un incremento de casi $100 en lo que va de la semana.

El dólar oficial sube en el segmento mayorista a $1.450, lo que lo deja a 1,5% del techo de la banda disparó las especulaciones en el mercado sobre una posible intervención del Banco Central (BCRA) para influir sobre el valor de la divisa luego de que apareciera una orden a $1.472, apenas por encima de la parte superior de la banda de flotación.

El billete verde trepa 1,3% este viernes y acumula un incremento de 7% ($95) en lo que va de la semana, lo que lo ubica en un nuevo máximo nominal histórico producto de la presión alcista desde la derrota del Gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires .

Ante la aproximación al techo de la banda durante esta rueda, una fuente del mercado señaló que al mediodía comenzaron a aparecer "órdenes atípicas", que podrían ser del Central y alcanzaban los u$s300 millones .

A su vez, un operador consultado por Ámbito expresó que hasta el momento el hecho de que estas órdenes correspondan al BCRA son "conjeturas" del mercado, pero que, si los precios tocan la banda superior, seguramente habrá intervención de la entidad monetaria.

En esa misma línea, el analista financiero Christian Buteler , aseguró en X que esta postura que se vio en la apertura no se operó y que fue hecha por el BCRA.

Crece la incertidumbre en el mercado previo a las elecciones legislativas de octubre

La economista de EcoGo Consultores, Rocío Bisang, dijo a Ámbito que todavía restan muchos días para las elecciones y "la incertidumbre es alta" sobre el tipo de cambio, por lo que no descartan "algún que otro nuevo sacudón" previo a las legislativas de octubre.

En cuanto a las tasas, donde la caución a tres días (al lunes) se ubica en 33,35%, la especialista afirmó que la situación de las mismas parecería regularizarse tras un buen resultado en la última licitacion, donde el Ministerio de Economía consiguió un rollover del 91,4% de los vencimientos.

"Para los próximos días esperamos que continúen a la baja a medida en tanto el apretón monetario que vimos previo a las elecciones no se sigue profundizando", remarcó Bisang, quien cree que el margen para la tasa es poco, con un tipo de cambio que se espera con intervenciones si supera el techo de la banda de flotación.

Por su parte, el dólar minorista opera a $1.410,62 para la compra y a $1.462,49 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el BNA, el billete cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

El dólar blue escala $15 y opera estable $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar MEP avanza 0,8% a $1.462,90 y la brecha contra el mayorista es de 0,5%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepa 1,7% a $1.470,72, con un spread del 1,0% frente a la cotización oficial.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50, mientras que el dólar cripto cotiza a $1.469,97, según Bitso.

Los contratos de dólar futuro operan con mayoría de alzas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.460,5, y que en diciembre llegará hasta los $1.605 lo que supera el techo de la banda.