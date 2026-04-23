La desvinculación se dio tras una serie de tensiones del exsecretario John Phelan con su par de Defensa Peter Hegseth. La relación llegó a un punto cúlmine por desacuerdos sobre la implementación de reformas navales.

El desenlace resultó luego de tensiones entre Phelan y su par de defensa Peter Hegseth, que llegaron a un punto crítico durante las últimas semanas.

El secretario de la Marina de EEUU John Phelan fue destituido de su cargo en medio de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por la implementación de reformas a la construcción naval. La medida se dio mientras sigue el bloqueo naval estadounidense en los puertos de Irán para evitar el cruce por el estrecho de Ormuz , tras el alto el fuego acordado con la guerra en la nación persa .

Otras dos fuentes indicaron que previo a su destitución, Hegseth habló con Trump e informó a Phelan que debía renunciar o sería despedido. “El presidente Trump y el secretario Hegseth coincidieron en que se necesita un nuevo liderazgo en la Marina ”, sostuvieron a CNN.

Destituyeron al secretario de la Marina de EEUU mientras continúa el bloqueo naval de Irán

“En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de Estados Unidos. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. El subsecretario Hung Cao se convertirá en secretario interino de la Marina”, sostuvo Parnell en X.

El anuncio resultó impactante, por el actual papel que desempeña la Marina en el bloqueo de los buques iraníes, para evitar que atraviesen el estrecho de Ormuz. Hasta ahora, fuerzas estadounidenses redirigieron 31 embarcaciones para que regresen a puerto y también abordaron dos barcos.

john phelan El anuncio resultó impactante, por el actual papel que desempeña la Marina en el bloqueo de los buques iraníes, para evitar que atraviesen el estrecho de Ormuz. CNBC

Varias fuentes aseguraron que hubo tensión durante meses entre Phelan y Hegseth, quien creía que estaba avanzando muy lentamente en la implementación de reformas de construcción naval. Además, también estaba molesto por la comunicación directa de Phelan con Trump, lo cual fue considerado por el titular de Defensa como un intento de eludirlo.

De acuerdo con un alto funcionario de la Casa Blanca, los problemas llegaron a un punto crítico durante una reunión este miércoles en la Casa Blanca entre Trump y Hegseth sobre construcción naval.

Trump, frustrado por el lento avance en la construcción naval, se convenció durante la reunión de que Phelan debía ser reemplazado y junto a Hegseth decidieron poner a alguien que avanzara con mayor rapidez, aseguró el funcionario.

En plena tregua con Irán, EEUU exhibió su poder militar y ratificó el bloqueo en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos exhibió su poder militar durante la tregua con Irán al difundir maniobras con aviones, buques y drones, mientras mantiene el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz y refuerza su preparación operativa en un contexto de negociaciones frágiles y sin avances concretos.

El Comando Central del Pentágono (CENTCOM) difundió un video de 54 segundos en la red X en el que se observa a sus fuerzas en plena actividad. Las imágenes muestran aviones militares sobrevolando, buques en maniobra, drones en operación y personal trabajando en instalaciones estratégicas, en una secuencia que busca transmitir una idea clara: la tregua no implica inactividad.

El mensaje central del material fue reforzado por el comandante del CENTCOM, el almirante Charles Bradford Cooper. “Nos estamos rearmando, estamos readaptando nuestras herramientas y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. No existe ningún ejército en el mundo que se adapte como nosotros”, afirmó. Y agregó: “Eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora mismo durante el alto el fuego”.