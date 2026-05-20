Wall Street adelanta rebotes a la espera de los datos de Nvidia y el petróleo se estabiliza cerca de u$s110

El dato fundamental de esta jornada será la publicación del balance trimestral de Nvidia. Por su parte, se exhibe una mayor calma en el mercado de bonos soberanos.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este miércoles, tras las caídas de ayer . Será una jornada en la que la atención del mercado estará en la publicación del balance de Nvidia , la empresa de mayor capitalización bursatil del mundo.

En el sector de commodities, el petróleo opera con retrocesos pero se sostiene muy por encima de los u$s100 , a la espera de novedades en la guerra de Medio Oriente . El crudo Brent baja 2,75% hasta u$s109,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense retrocede 1,9%, hasta los u$s102,42 el barril.

Por su parte, el mercado de bonos , que experimentó una fuerte volatilidad durante las últimas ruedas , exhibe bajas en los rendimientos de los títulos del Tesoro de EEUU — que había tocado su mayor nivel en más de un año —, de Japón , Reino Unido y Alemania .

En Europa, el índice bursátil Euro Stoxx sube 0,67%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,33% y el CAC francés acompaña con 0,57%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,10%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,18%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,32%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 2,70% y el Nikkei 225 japonés cerró 1,34% a la baja.

petroleo El petróleo no logra perforar los u$s100 desde hace más de un mes. Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,26% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,51%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,17% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Atmos Energy (+10%), Garmin (+9%) e Intel (+5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Equinix (-5%), Federal Realty (-3%) y Exelon Corporation (-3%).

El dato fundamental de esta jornada será la publicación del balance trimestral de Nvidia tras el cierre de Wall Street esta tarde, la empresa más importante del mundo en términos de capitalización de mercado, y punta de lanza del boom que experimentan las empresas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.