Elon Musk furioso: Tesla no pasó la prueba de un importante índice por malas condiciones laborales y ambientales

El índice S&P 500 ESG utiliza datos ambientales, sociales y de gobierno corporativo para clasificar y recomendar empresas de manera eficaz a los inversores. Sus criterios incluyen cientos de puntos de datos por empresa que se relacionan con la forma en que las empresas afectan el planeta y tratan a las partes interesadas más allá de los accionistas, incluidos clientes, empleados, proveedores, socios y vecinos.

Como justificación por la expulsión se dijo que la “falta de una estrategia baja en carbono” y los “códigos de conducta comercial” de Tesla, junto con el racismo y las malas condiciones laborales reportadas en la fábrica de Tesla en Fremont, California, afectaron el puntaje. El manejo de Tesla de una investigación por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Transporte en Carreteras también pesó en su puntaje.

Si bien la misión declarada de Tesla es acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible, en febrero de este año llegó a un acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental después de años de violaciones de la Ley de Aire Limpio y de no realizar un seguimiento de sus propias emisiones. Tesla ocupó el puesto 22 en el índice Toxic 100 Air Polluters del año pasado , compilado anualmente por el Instituto de Investigación de Economía Política de U-Mass Amherst, peor que Exxon Mobil, que ocupó el puesto 26. (El índice utiliza datos de 2019, los más recientes disponibles).

En la presentación del primer trimestre de Tesla, la compañía también reveló que está siendo investigada por su manejo de desechos en el estado de California, y que tuvo que pagar una multa en Alemania por no cumplir con las obligaciones de “devolución” en el país por baterías gastadas. .

Mientras tanto, el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California demandó a Tesla por acoso y discriminación contra los negros en su planta de automóviles de Fremont. La agencia dice que encontró evidencia de que Tesla habitualmente mantenía a los trabajadores negros en puestos de bajo nivel en la empresa, les asignaba tareas físicamente más exigentes y peligrosas y tomaba represalias contra ellos cuando se quejaban de insultos racistas.

El año pasado, la Junta Nacional de Relaciones Laborales dijo que Tesla también se había involucrado en prácticas laborales injustas. “Si bien Tesla puede estar desempeñando su papel en la eliminación de los autos que funcionan con combustible, se ha quedado atrás de sus pares cuando se examina a través de una lente ESG más amplia”, escribió el portavoz de S&P.

En un informe de impacto de la empresa que siguió, Tesla buscó defenderse: “Los informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) actuales no miden el alcance del impacto positivo en el mundo. En cambio, se enfoca en medir el valor en dólares de riesgo/rendimiento. Los inversores individuales, que confían su dinero a fondos ESG de grandes instituciones de inversión, tal vez no sepan que su dinero puede usarse para comprar acciones de empresas que empeoran el cambio climático, no lo mejoran”.

En ese informe, Tesla afirmó que otros fabricantes de automóviles podrían lograr calificaciones ESG más altas incluso si apenas reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero y continúan fabricando vehículos con motor de combustión interna.