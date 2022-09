Tesla lanzó un silbato futurista que sólo se puede pagar con DOGE y arrasó en ventas

Esta rápida venta del Cyberwhistle en estas circunstancias índica la fuerza del seguimiento de Musk entre la comunidad de Dogecoin. Tesla comenzó a aceptar oficialmente el dogecoin como método de pago por la mercancía en enero.

La descripción del producto indica que está hecho de acero inoxidable de grado médico y tiene una "función de fijación integrada para mayor versatilidad". Esto, supongo, significa que tiene un pequeño agujero para que puedas ponerlo en tu cordón.

Aquellos que lograron comprar un Cyberwhistle pueden esperar que los envíos comiencen a salir en cuatro a seis semanas. Musk también señala que el equipo está trabajando para hacer que el silbato suene mucho más fuerte.

La voluntad de Musk de apoyar a DOGE

Elon Musk decidió empezar a apoyar el dogecoin (DOGE) después de que le preguntaran por él "personas no tan ricas" tras afirmarlo en una entrevista con 'Bloomberg 'en el Foro Económico de Qatar. Según Musk, él mismo "nunca ha dicho que haya que invertir en criptodivisas", y sus inversiones personales son insignificantes. Pero hablando del dogecoin Musk dijo que tiene la intención de seguir apoyando la criptomoneda meme.

"Nunca he dicho que la gente deba invertir en criptomonedas. En el caso de Tesla, y SpaceX y yo mismo, compré algo de bitcoin, pero es un pequeño porcentaje de nuestro efectivo y activos totales. Así que, ya sabes, no es tan significativo. También compré algo de dogecoin. Tesla acepta el dogecoin para algunas mercancías, y SpaceX hará lo mismo. Y tengo la intención de apoyar personalmente el dogecoin. Hay mucha gente que no es tan rica que me ha animado a comprar y apoyar esas monedas. Por lo que estoy haciendo caso a esas personas, con las que hablo mientras camino por la fábrica de SpaceX o Tesla" dijo Musk.