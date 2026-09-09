Deuda: Economía busca renovar $8,13 billones con títulos que vencen antes de las elecciones 2027

El Palacio de Hacienda está tratando de evitar pagar tasas más altas por llevar vencimientos hacia el 2028.

Con instrumentos de corto plazo, el Ministerio de Economía saldrá este viernes a renovar vencimientos de deuda en pesos por un total de $8,13 billones , en un intento por conseguir el mayor rollover posible al menor costo .

La Secretaría de Finanzas anunció los instrumentos elegidos para la próxima operación. Por tercera vez consecutiva, no puso sobre la mesa los AO29 en dólares:

29/1/27 (X29E7)

Dólar linked:

30/10/26 (D30O6)

30/11/26 (D30N6) —nuevo—

31/3/27 (D31M7)

30/6/27 (TZV27)

Daniel Chodos, jefe de Research de Dhalmore Capital, señaló que “al igual que en el llamado anterior, el menú se concentra en instrumentos relativamente cortos, lo que podría responder al objetivo de alcanzar el mayor rollover posible al menor costo”.

“La mayoría de los vencimientos ofrecidos se concentra en 2027. Esto podría indicar que el Tesoro busca evitar convalidar los niveles de tasas que presenta el tramo 2028, tanto en los instrumentos CER como en los ajustados por TAMAR”, indicó Chodos.

El analista señaló que “en tasa fija sorprende que solo se ofrezca la LECAP S13N6, con vencimiento en noviembre” y precisó que “la ausencia de alternativas más largas también podría ser una señal de que el Tesoro no está dispuesto a convalidar las TEM cercanas al 2,2% que actualmente rinde el tramo 2027”.

“En CER, el Tesoro reabre la X29E7, que luce cara respecto del resto de la curva. En TAMAR, ofrece dos instrumentos cortos que podrían captar el rollover del dual TTS26. Ambos operan con spreads bajos y permitirían refinanciar esos vencimientos a un costo menor que el tramo 2028”, indicó el analista de Dhalmore.

En otro aspecto, sostuvo que “en dólar linked, el Tesoro ofrece cuatro alternativas ante la mayor demanda de cobertura cambiaria registrada durante los últimos meses”. “La diversidad de vencimientos podría ayudar a reducir la concentración en fechas puntuales, que suele generar presión sobre el tipo de cambio cerca del fixing”, dijo el profesional.

Por su parte, Portfolio Personal Inversiones (PPI) comentó que “para hacer frente a vencimientos por $8,13 billones este viernes, Finanzas ofrecerá una LECAP con amortización a mediados de noviembre (S13N6), dos bonos TAMAR a febrero y julio de 2027 (TMF27 y TML27, respectivamente), un bono CER a fines de enero del próximo año (X29E7) y cuatro instrumentos dólar linked”.

“Entre estos últimos, se destaca la incorporación de una nueva letra a marzo de 2027 (D31M7), además de las ya conocidas a fines de octubre (D30O6) y noviembre (D30N6), y el bono a junio del año próximo (TZV27)”, señaló PPI.

En cuanto a la segunda ausencia consecutiva de oferta de Bonares con vencimiento en octubre de 2029, en el mercado se menciona que el Gobierno no quiere pagar tasas del orden del 10%. Mientras que en julio la tasa de corte se ubicó en torno al 8%-8,7%, el rendimiento del AO29 en el mercado secundario trepó hacia la zona del 10% anual (9,95%).