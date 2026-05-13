Benjamín Netanyahu realizó un viaje secreto a Emiratos Árabes Unidos en plena guerra con Irán

A pesar de la confirmación de la oficina de Netanyahu, por el momento, Abu Dhabi no han emitido comentario alguno sobre la visita del líder israelí

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , realizó un viaje secreto a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) mientras continuaban las más fuertes hostilidades con Irán. La información la difundió la oficina del premier israelí, este miércoles, y marca un notable avance en las relaciones bilaterales con este país.

Netanyahu fue recibido discretamente en Abu Dhabi, por el presidente de los EAU , el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. El hecho, según el mismo despacho del líder israelí, resultó ser un avance histórico en las relaciones entre ambos países , que han ido mejorando en los últimos años.

El anuncio de la oficina de Netanyahu se da luego de que el embajador estadounidense en Israel , Mike Huckabee , revelara que Tel-Aviv ha estado enviando sistemas de defensa y personal especializado hacía EAU, en medio de una guerra incierta con Irán, en la que se mantiene un alto al fuego "increíblemente débil".

Por otro lado, el presidente de EEUU, Donald Trump , calificó de " basura " la nueva propuesta que acercó Teherán. El mandatario habló el lunes con la prensa sobre el conflicto que se inició hace más de dos meses y aseguró que "ni siquiera" terminó de leer el documento presentado por el país persa, en medio de unas negociaciones que parecen volver a enfriarse.

"Después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerla. Dije que no iba a perder el tiempo leyéndola", completó Trump, tras la consulta de la prensa de la Casa Blanca. Además, el republicano también dio una visión negativa sobre el alto al fuego, al que calificó de "increíblemente débil".

El republicano ya había considerado el domingo pasado, vía Truth Social (su red personal), que el listado de puntos del país persa era "totalmente inaceptable". "Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!", escribió por la tarde".

Las exigencias de Irán en el conflicto con EEUU

En un nuevo punteo, se revelaron los pedidos de Teherán para llegar a un entendimiento con Washington. Entre las condiciones, se encuentra, en primer lugar, el fin inmediato del conflicto en todos los frentes, la garantía de que no se vuelva a agredir al país persa, el levantamiento de las sanciones, el fin del bloqueo naval impuesto por EEUU y el reconocimiento de soberanía iraní en el estrecho de Ormuz, según informó Tasnim, uno de los medios oficiales de la República Islámica.

Previo a la guerra, el control de Ormuz estaba dividido entre Irán y Omán, que permitían el libre paso de embarcaciones siempre y cuando no se instalaran permanentemente, como ocurre en la mayoría de estos importantes enclaves en el mundo. Sin embargo, a partir de los bombardeos israelo-estadounidenses del 28 de febrero, el país persa se adueñó del pasaje, -un anhelo desde hace tiempo- y además, lo roció con minas explosivas para impedir que cualquier navío intenté cruzarlo.