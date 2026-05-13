Llega una nueva marca china al país: con qué modelo debuta y qué equipamiento ofrece

Rely desembarca en Argentina de la mano del Grupo La Emilia, que estrenará su nueva división automotriz Fleetone. La firma apunta al segmento de vehículos comerciales y utilitarios, con una propuesta enfocada en trabajo, eficiencia y respaldo posventa.

Grupo La Emilia presentó Fleetone y confirmó la llegada de Rely al mercado argentino.

El Grupo La Emilia oficializó el lanzamiento de Fleetone , su nueva unidad de negocios orientada al mercado de vehículos de cuatro ruedas , y confirmó el desembarco en la Argentina de Rely , una marca china especializada en comerciales y utilitarios.

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La llegada de la automotriz apunta a un segmento específico del mercado: emprendedores, pymes, empresas de logística y usuarios que buscan vehículos de trabajo con bajo costo operativo, capacidad de carga y respaldo posventa.

Con más de 30 años de trayectoria en soluciones de movilidad, el Grupo La Emilia buscará concentrar bajo Fleetone su oferta de productos de cuatro ruedas. La nueva división funcionará como una plataforma comercial para distintas marcas, con espacios dentro de salones de venta y una propuesta enfocada tanto en la compra como en la provisión de repuestos y servicio de postventa.

“La llegada de Rely a la Argentina responde a una demanda creciente de vehículos robustos, confiables y, sobre todo, eficientes en términos de consumo y mantenimiento”, sostuvo Alan Meller , dueño del grupo, durante el evento de lanzamiento. Según explicó, el objetivo es que el cliente encuentre en la marca “una herramienta que impulse el crecimiento de su negocio desde el primer día”.

El primer modelo de la marca en el país será la Rely R8 , una pickup mediana pensada para uso comercial, repartos urbanos, servicios técnicos y transporte de materiales. La gama estará compuesta por cuatro versiones: Comfort MT , Comfort AT , Luxury MT y Limited AT .

La pickup mide 5.370 mm de largo, 1.960 mm de ancho, 1.880 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 3.230 mm. Además, cuenta con una distancia mínima al suelo de 220 mm y un tanque de combustible de 80 litros.

Rely R8 interna 9 La Rely R8 será el primer modelo de la marca china en venderse en el país.

Uno de sus principales atributos es la capacidad de carga. La caja mide 1.530 mm de largo, 1.620 mm de ancho y 515 mm de alto, con barandas rebatibles en tres lados para facilitar la carga y descarga. La capacidad útil declarada es de 1.000 kilos.

En materia mecánica, la R8 equipa un motor turbodiésel de 2.3 litros, con 161 CV a 3.500 rpm y 420 Nm de torque entre 1.500 y 2.500 rpm. Podrá combinarse con caja manual de seis marchas o automática de ocho, siempre con tracción 4x4.

Equipamiento, seguridad y garantía

A diferencia de otros utilitarios de entrada, la Rely R8 incorporará de serie elementos de confort como aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado, pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso y conectividad USB/Bluetooth.

Rely R8 interna 13 La pickup Rely R8 apunta al segmento comercial, con foco en capacidad de carga, tracción 4x4 y respaldo posventa.

En seguridad, el modelo suma frenos a disco con ABS y distribución electrónica de frenado, siete airbags y barras de protección lateral. También contará con asistencias avanzadas a la conducción, entre ellas advertencia de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, alerta de salida de carril, asistente de mantenimiento y centrado de carril, control crucero adaptativo y asistente para tránsito congestionado.

La pickup se ofrecerá en tres colores: blanco, negro y gris. La garantía será de cinco años o 200.000 kilómetros.

Con este lanzamiento, Grupo La Emilia inicia una nueva etapa en el mercado automotor local, mientras que Rely buscará posicionarse entre las opciones de trabajo para flotas, comercios y usuarios profesionales.