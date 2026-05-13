Después de 163 años de historia: la empresa textil que despidió a todos sus empleados y cerró para siempre

Esta firma emblemática de Europa está atravesando su final tras una larga lucha que terminó sin resultados positivos.

La industria de la moda atraviesa uno de sus momentos más complejos en varios países europeos. Con la caída del consumo, los cambios en los hábitos laborales y el aumento de costos, las compañías históricas se ven fuertemente golpeadas y enfrentado la quiebra , aunque durante décadas parecían intocables.

En ese contexto, una reconocida firma alemana confirmó que tuvo que tomar una decisión que impactó al sector textil. Tras varios meses de negociaciones y un proceso concursal sin salida , la compañía anunció el cierre definitivo de sus operaciones y el despido de toda su plantilla.

Uno de los fabricantes de camisas más reconocidos de Alemania cerrará una sede.

La empresa alemana Eterna Mode GmbH comunicó que bajará sus persianas durante el verano europeo de 2026 . La firma, conocida por la fabricación de camisas y blusas, no logró encontrar un inversor dispuesto a quedarse con el negocio completo después de declararse insolvente en diciembre de 2025 .

La compañía contaba con una extensa trayectoria dentro del mercado textil europeo, ya que arrancó en 1863 , cuando comenzó sus actividades en Viena como taller de indumentaria y fábrica de ropa interior. Décadas más tarde, en 1927, trasladó su sede principal a Passau, en Baviera, ciudad donde logró desarrollarse y crecer.

Durante años, Eterna se convirtió en una referencia de las camisas para el uso corporativo, tanto los ejecutivos, como empleados de oficina y profesionales integraban buena parte de su clientela habitual. De todas formas, ese segmento sufrió un fuerte retroceso después de la pandemia de Covid-19.

El avance del home office redujo la demanda de ropa formal y modificó el consumo dentro de la industria de la moda. Las ventas comenzaron a caer mientras los costos operativos no paraban de crecer. La energía, los salarios e insumos elevaron la presión financiera sobre la empresa.

La firma ya había atravesado una reestructuración económica en 2021 para intentar estabilizar sus cuentas, pero a la larga eso no alcanzó para revertir el deterioro. Según la propia compañía, el contexto económico alemán también afectó al comercio minorista y profundizó la crisis del sector. En su etapa de mayor actividad, Eterna llegó a tener 900 trabajadores y de ese total, alrededor de 280 empleados se desempeñaban en la sede central de Passau.

Perder dinero quiebra hombre La historia de Eterna comenzó en 1863 en Viena, donde fue fundada como un taller textil y fábrica de ropa interior. Freepik

La venta que fracasó

Cuando la empresa inició el concurso de acreedores a fines de 2025, el panorama parecía ofrecer cierta esperanza. Más de 20 posibles inversores mostraron interés en evaluar la situación financiera de la compañía y estudiar una eventual compra. Con el correr de las semanas, cada uno de esos grupos se retiró de las negociaciones, ninguno presentó una propuesta concreta para asumir la totalidad de la estructura empresarial, incluyendo fábricas, personal y operaciones.

El 1 de marzo de 2026, el Tribunal de Primera Instancia de Passau formalizó la apertura del procedimiento concursal bajo administración propia, modalidad conocida en Alemania como "Insolvenz in Eigenverwaltung". Finalmente, el comité de acreedores aprobó el cierre definitivo de la compañía después de confirmar que no existían alternativas viables para sostener la actividad.

Desde la dirección de Eterna admitieron que la continuidad operativa ya no era posible, el desenlace dejó una fuerte señal dentro del mercado textil alemán, ya que parecía ser uno de los últimos exponentes históricos de una industria que durante décadas tuvo un gran peso dentro de Europa.

Quiebra bancarrota estrés Los problemas financieros de la empresa comenzaron en 2021. Pexels

El futuro de la marca: cómo seguirá

Aunque la empresa desaparecerá, el nombre comercial "Eterna" seguirá vigente bajo otra propiedad. Durante el proceso concursal, un comprador adquirió únicamente los derechos sobre la marca, sin vínculo con la estructura original ni con las instalaciones de Passau. Por el momento no trascendieron detalles sobre los planes del nuevo dueño, pero tampoco se confirmó si la etiqueta seguirá vinculada al rubro de indumentaria formal o si tendrá otro destino comercial en el futuro.

El cierre de una empresa tan importante refleja las dificultades que atraviesan muchas empresas tradicionales frente a los cambios de consumo posteriores a la pandemia. Por el momento, las camisas Eterna que todavía permanecen en negocios y armarios europeos como parte del legado de una firma histórica.