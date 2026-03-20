Una importante tecnológica se desploma en Wall Street tras una acusación por contrabando de chips de IA a China + Seguir en









El Departamento de Justicia de EEUU imputó al cofundador de la compañía y a otros dos directivos. La acción ya erosionó más de u$s4.000 millones de su capitalización bursátil.

El nuevo escándalo judicial profundiza una tendencia que ya se observaba desde el año pasado.

Las acciones de Super Micro Computer se hunde un 27% este viernes en Wall Street luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) presentara cargos penales contra tres personas vinculadas a la empresa —entre ellas su cofundador— por haber operado un esquema de contrabando de tecnología de inteligencia artificial hacia China por valor de al menos u$s2.500 millones.

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La caída solo en el premarket borró más de u$s4.000 millones de una capitalización bursátil de u$s18.490 millones. Super Micro, uno de los principales fabricantes de servidores de IA con chips de Nvidia, aclaró que no figura como demandada en la causa y señaló que colaboró con los investigadores durante el proceso. Los imputados son el cofundador Yih-Shyan Liaw, el gerente de ventas Ruei-Tsang Chang y el contratista Ting-Wei Sun.

Según la acusación, los tres coordinaron un circuito para exportar servidores de fabricación estadounidense a través de Taiwán hacia el Sudeste Asiático, donde los productos eran reempaquetados en cajas sin identificación y luego introducidos ilegalmente en China. Solo entre abril y mediados de mayo de 2025, el volumen despachado habría superado los u$s500 millones.

super micro Desde 2022 que Super Micro experimentó limitaciones para exportar a China. La compañía con sede en San José, California, suspendió a los empleados involucrados y rescindió el contrato con el tercerista. Sin embargo, la magnitud del escándalo ya generó alarma entre los analistas de la industria.

Desde Bernstein advirtieron que los cargos plantean "serios problemas de credibilidad que podrían impactar los negocios" y alertaron sobre un posible distanciamiento de Nvidia respecto de Super Micro. "Si eso ocurre, podría afectar el suministro crítico de GPUs para SMCI y tener consecuencias devastadoras", señalaron.

Historia de una caída En 2022, Washington implementó controles de exportación de semiconductores para impedir que el ejército chino acceda a tecnología de punta y frenar el avance del programa de IA de Beijing. Super Micro ya había reconocido que esas restricciones afectaban algunos de sus productos, incluidos los que incorporan los circuitos integrados A100 y H100 de Nvidia. Sus acciones ya venían acumulando presión desde 2024, cuando la empresa alcanzó una valuación máxima de u$s67.000 millones impulsada por la explosiva demanda de chips para IA. Desde entonces, la compresión de márgenes en el ensamblado de servidores y las denuncias formuladas por la firma de ventas en corto Hindenburg Research —hoy disuelta— habían deteriorado significativamente la cotización. El nuevo escándalo judicial profundiza esa tendencia.