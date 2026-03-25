La guerra en Medio Oriente dispara los precios de importación de EEUU a su mayor nivel en casi cuatro años

El costo de los bienes importados subió 1,3% en febrero, el mayor avance en casi cuatro años. La suba de la energía y el impacto de los aranceles presionan sobre los precios.

Los precios de las importaciones en Estados Unidos registraron en febrero su mayor aumento en casi cuatro años, en una señal que refuerza las preocupaciones sobre un posible repunte inflacionario en la economía más grande del mundo.

Según datos difundidos por el Departamento de Trabajo, el índice de precios de importación avanzó un 1,3% mensual, impulsado principalmente por el encarecimiento del petróleo y el gas natural. Se trata del incremento más significativo desde 2022, en un contexto donde los costos energéticos vuelven a ganar protagonismo.

Al excluir los precios del petróleo, los costos de importación también mostraron una suba relevante del 1,2%, el mayor incremento desde enero de 2022. En este caso, el alza estuvo explicada por aumentos en los precios de bienes de capital y bienes de consumo, excluyendo el segmento automotor.

En paralelo, los precios de exportación también registraron un fuerte avance , con un incremento del 1,5% mensual en febrero, el más alto desde mayo de 2022, lo que evidencia una presión generalizada sobre los precios en el comercio internacional.

En términos interanuales, el índice de precios de importación —sin considerar el petróleo— subió un 2,8% respecto a febrero de 2025, alcanzando su mayor variación desde octubre de 2022. Este dato sugiere que una parte significativa de los mayores costos, incluidos los derivados de los aranceles, está siendo absorbida por los importadores estadounidenses.

La inflación en los Estados Unidos (EEUU) fue de 2,4% interanual en febrero. El número estuvo en línea con lo esperado por los analistas del mercado, al igual que lo ocurrido con la inflación núcleo, que excluye los elementos más volátiles del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se trata del último dato antes de que se refleje de manera completa el shock energético causado por la guerra en Medio Oriente.

El impacto de la guerra en Medio Oriente

El contexto se ve agravado por el impacto de las tensiones geopolíticas. La guerra en Medio Oriente, particularmente el conflicto con Irán, elevó los precios de la energía y suma presión sobre las cadenas de costos a nivel global.

A esto se agrega la política comercial de la administración de Donald Trump, que mantiene aranceles elevados sobre una serie de productos importados. Si bien estos no se reflejan directamente en el índice oficial, sí inciden en los costos finales que enfrentan las empresas.

Por otro lado, la depreciación del dólar desde comienzos del año pasado también contribuye a encarecer los bienes importados, al tiempo que podría mejorar la competitividad de las exportaciones estadounidenses si esta tendencia se sostiene.