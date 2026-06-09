Wall Street: Bank of America enciende una señal de alerta y recomienda tomar ganancias en acciones

Wall Street: Bank of America enciende una señal de alerta y recomienda tomar ganancias en accionesAlrededor del 70% de las señales de advertencia del banco se encuentran actualmente encendidas para las acciones de Wall Street.

Alrededor del 70% de las señales de advertencia del banco se encuentran actualmente encendidas para las acciones de Wall Street.

Bank of America advirtió este martes que los inversores de Wall Street deberían considerar asegurar parte de sus ganancias en el mercado estadounidense de acciones , ya que una gran cantidad de indicadores históricamente asociados con techos de mercado están mostrando señales de alerta.

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Según un informe elaborado por el equipo de estrategia liderado por Savita Subramanian , siete de los diez indicadores que la entidad utiliza para detectar riesgos de un mercado bajista ya se han activado.

Esto significa que alrededor del 70% de las señales de advertencia se encuentran actualmente encendidas , un nivel similar al observado antes de correcciones importantes en ciclos anteriores.

Los indicadores analizados abarcan diversos aspectos del mercado y de la economía, incluyendo la confianza de los consumidores, las expectativas de crecimiento empresarial, las condiciones de crédito y los niveles de estrés financiero.

Entre las señales que más preocupan al banco destaca el fuerte liderazgo de las acciones con elevados múltiplos de valoración frente a aquellas con valoraciones más moderadas, un comportamiento que suele interpretarse como una muestra de especulación excesiva.

Además, las expectativas de crecimiento a largo plazo han alcanzado niveles que dejan a muchas compañías expuestas a posibles decepciones futuras.

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Mercado caro

Bank of America también considera que el mercado estadounidense se encuentra caro desde una perspectiva histórica. El índice S&P 500 cotiza con valoraciones exigentes en 17 de las 20 métricas seguidas por la firma, e incluso supera los niveles observados durante algunos períodos de la burbuja tecnológica de finales de los años noventa.

La entidad observa riesgos particulares en el sector tecnológico, principal motor de las ganancias bursátiles recientes. La diferencia entre las empresas con mejor y peor desempeño dentro del sector es la más amplia desde el año 2000.

Aunque los fundamentos financieros de muchas compañías tecnológicas son más sólidos que durante la era de las puntocom, algunos indicadores muestran deterioro.

Entre ellos figuran la desaceleración en la generación de flujo de caja, un aumento de la emisión de deuda y acciones, menores recompras de títulos y un fuerte incremento de las inversiones en infraestructura relacionada con inteligencia artificial.

Pese a este panorama cauteloso, los estrategas no recomiendan abandonar completamente la renta variable. En su opinión, aún existen oportunidades atractivas en acciones individuales seleccionadas cuidadosamente.

Sin embargo, consideran que el potencial del índice en su conjunto es limitado y mantienen una previsión para el S&P 500 de 7.100 puntos a finales de año, por debajo de los niveles recientes del mercado.