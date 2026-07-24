¿Wall Street elevó la vara? Por qué los buenos balances ya no alcanzan para impulsar a las acciones

El 86% de las empresas de Wall Street que ya presentaron resultados superaron las estimaciones, muy por encima del promedio histórico de 77%.

El 86% de las empresas de Wall Street que ya presentaron resultados superaron las estimaciones, muy por encima del promedio histórico de 77%.

La temporada de balances en Wall Street está dejando una paradoja para los inversores. Si bien las compañías están superando ampliamente las expectativas de ganancias, el mercado ya no recompensa esos resultados como lo hacía en trimestres anteriores.

En concreto, las acciones reaccionan con tibieza e, incluso, muchas caen tras publicar cifras que, en otro contexto, habrían impulsado fuertes subas.

El fenómeno refleja un cambio en el humor de Wall Street. Después de meses de máximos históricos impulsados por el auge de la inteligencia artificial, las valuaciones alcanzaron niveles tan elevados que los inversores comenzaron a exigir resultados prácticamente perfectos .

Según datos de Bloomberg Intelligence, cerca del 86% de las empresas del S&P 500 que ya presentaron resultados superaron las estimaciones de ganancias , muy por encima del promedio histórico de alrededor del 77%. Además, las utilidades están creciendo aproximadamente un 8% interanual , una cifra superior a la prevista antes del inicio de la temporada de balances.

Sin embargo, el desempeño bursátil cuenta otra historia. Las compañías que sorprendieron positivamente apenas lograron una reacción promedio cercana al 0,4% durante la sesión posterior a la publicación de sus resultados, uno de los desempeños más débiles registrados para este tipo de anuncios.

El 86% de las empresas de Wall Street que ya presentaron resultados superaron las estimaciones, muy por encima del promedio histórico de 77%.

"La vara está increíblemente alta", explicó Keith Lerner, codirector de inversiones de Truist Advisory Services. El especialista sostuvo que las valuaciones actuales ya incorporan gran parte de las buenas noticias, por lo que los inversores esperan algo más que simplemente superar las proyecciones de Wall Street.

La cautela también responde a que el mercado busca señales sobre el futuro más que sobre el pasado. En este contexto, las previsiones para los próximos trimestres, el impacto de la inteligencia artificial sobre los márgenes y la evolución de los costos pesan tanto o más que las ganancias recientemente obtenidas.

Wall Street y sus expectativas

"Las expectativas son muy elevadas", señaló Gina Martin Adams, estratega jefe de renta variable de Bloomberg Intelligence. La especialista indicó que los inversores necesitan evidencias de que el crecimiento de las ganancias podrá sostenerse durante los próximos meses para justificar las valuaciones actuales.

Otro factor es la fuerte concentración del mercado en las grandes tecnológicas. Tras un extenso rally, las denominadas "Siete Magníficas" enfrentan expectativas extremadamente exigentes, ya que cualquier señal de desaceleración en el negocio de inteligencia artificial puede generar ventas inmediatas.

Los estrategas destacan que el contexto macroeconómico también contribuye a esta mayor selectividad. Persisten dudas sobre el efecto de las políticas comerciales, la evolución de la inflación y el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal, factores que mantienen a los inversores especialmente sensibles frente a cualquier decepción.