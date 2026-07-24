El "índice del miedo" de Wall Street se dispara 17%, en medio de la tensión de los inversores + Agregar ámbito en









El S&P 500 cayó un 1,21% en su peor jornada en un mes y el Nasdaq 100 perdió un 1,85%, con las Siete Magníficas acumulando una baja semanal del 5,6%. Los detalles, en la nota.

Índice del miedo: El índice VIX de Wall Street escaló al 17%, alcanzando los 20.31 puntos. Robb Miller

El miedo volvió a aumentar en Wall Street. El índice VIX, conocido en el mercado como el "indicador del miedo" porque mide las expectativas de volatilidad del S&P 500, subió 17.37% hasta los 20.31 puntos, frente al cierre anterior de 16.64 puntos.

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Cabe precisar que este incremento del índice VIX refleja el nerviosismo de los inversionistas ante un escenario con varios riesgos al mismo tiempo: el S&P 500 cayó 1,21% y se encaminó a registrar su peor jornada en un mes, mientras que el Nasdaq 100 perdió 1,85% Al mismo tiempo, el petróleo Brent superó los 100 dólares por barril, impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

¿Derrumbe tecnológico? A eso se suma una pregunta que gana terreno entre los inversores: ¿el gasto en inteligencia artificial está creciendo demasiado rápido frente a las ganancias reales que generará? La señal más concreta llegó de Alphabet, matriz de Google, cuya previsión de gasto de capital superó las expectativas del mercado.

El nerviosismo se extendió entre las grandes compañías tecnológicas. Depositphotos Sus acciones cayeron 6,56%. El nerviosismo se extendió entre las grandes compañías tecnológicas. Una canasta de las llamadas "Siete Magníficas" cayó 4,54% y acumula una pérdida semanal de 5.6%, la mayor desde comienzos de junio.

Tesla se desplomó un 13,82%, Alphabet perdió un 6,56%, Meta Platforms cayó un 3,36% y Apple bajó un 1,60%. Nvidia, una de las principales beneficiadas del auge de la IA, retrocedió un 1,16%.

El petróleo actuó como detonante. El Brent superó los u$s100 por barril tras los ataques de los hutíes, respaldados por Irán, contra buques mercantes en el mar Rojo.