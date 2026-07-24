El miedo volvió a aumentar en Wall Street. El índice VIX, conocido en el mercado como el "indicador del miedo" porque mide las expectativas de volatilidad del S&P 500, subió 17.37% hasta los 20.31 puntos, frente al cierre anterior de 16.64 puntos.
El "índice del miedo" de Wall Street se dispara 17%, en medio de la tensión de los inversores
El S&P 500 cayó un 1,21% en su peor jornada en un mes y el Nasdaq 100 perdió un 1,85%, con las Siete Magníficas acumulando una baja semanal del 5,6%. Los detalles, en la nota.
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Cabe precisar que este incremento del índice VIX refleja el nerviosismo de los inversionistas ante un escenario con varios riesgos al mismo tiempo: el S&P 500 cayó 1,21% y se encaminó a registrar su peor jornada en un mes, mientras que el Nasdaq 100 perdió 1,85% Al mismo tiempo, el petróleo Brent superó los 100 dólares por barril, impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Medio.
¿Derrumbe tecnológico?
A eso se suma una pregunta que gana terreno entre los inversores: ¿el gasto en inteligencia artificial está creciendo demasiado rápido frente a las ganancias reales que generará? La señal más concreta llegó de Alphabet, matriz de Google, cuya previsión de gasto de capital superó las expectativas del mercado.
Sus acciones cayeron 6,56%. El nerviosismo se extendió entre las grandes compañías tecnológicas. Una canasta de las llamadas "Siete Magníficas" cayó 4,54% y acumula una pérdida semanal de 5.6%, la mayor desde comienzos de junio.
Tesla se desplomó un 13,82%, Alphabet perdió un 6,56%, Meta Platforms cayó un 3,36% y Apple bajó un 1,60%. Nvidia, una de las principales beneficiadas del auge de la IA, retrocedió un 1,16%.
El petróleo actuó como detonante. El Brent superó los u$s100 por barril tras los ataques de los hutíes, respaldados por Irán, contra buques mercantes en el mar Rojo.
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