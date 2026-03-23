Wall Street cerró en verde y el petróleo descendió tras posible desescalada en Oriente Medio

Las declaraciones de Donald Trump fueron el factor determinante de la jornada, aunque el impulso inicial se redujo luego de una desmentida por parte de las autoridades iranies.

Las acciones estadounidenses finalizaron en positivo el lunes 23 de marzo luego que se mantuvieran en alza durante toda la rueda, gracias a las expectativas de una desescalada en Medio Oriente , que se extendió por los mercados a nivel global.

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Wall Street repuntó con fuerza y el petróleo descendió, tras las declaraciones del presidente Trump , quien afirmó que Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones y que existía una "muy seria posibilidad de alcanzar un acuerdo". Sin embargo, los inversores moderaron su entusiasmo después de que Teherán desmintiera las afirmaciones del primer mandatario estadounidense.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales subió un 1,38% a 46.208,53 puntos; el S&P500 ganó un 1,33% a 6.586,77 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 1,38% hasta los 21.946,76 puntos.

En una publicación en redes sociales, Trump afirmó que las conversaciones de los últimos dos días para lograr una "solución completa y definitiva" a las hostilidades fueron «productivas».

Los vaivenes en Medio Oriente volvieron a marcar el ritmo de los mercados.

"Basándose en el tono de estas conversaciones" , que continuarán durante toda la semana, Trump indicó que ordenó al Pentágono "posponer todos los ataques militares" contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante cinco días.

"Tenemos una posibilidad muy seria de llegar a un acuerdo. Eso no garantiza nada, estamos en pleno proceso de alcanzar un acuerdo... pero, repito, no garantizo nada", añadió el presidente, ante la prensa.

Cuando se le preguntó sobre el objetivo de las últimas conversaciones, Trump afirmó que no quiere "ver ninguna bomba nuclear". No obstante, los medios estatales iraníes afirmaron que Teherán no mantuvo conversaciones directas con Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán desestimó las afirmaciones sobre cualquier tipo de diálogo y declaró que la postura del país sobre el estrecho de Ormuz y los "requisitos para poner fin a la guerra siguen siendo los mismos", según informaron los medios estatales.

"El repunte de los mercados de hoy demuestra que los inversores buscan cualquier excusa para comprar, retomar el optimismo y dejar atrás este capítulo de la era Trump 2.0", declaró Jake Dollarhide, director ejecutivo de Longbow Asset Management.

Wall Street Los inversores moderaron su entusiasmo a lo largo de la jornada. Robb Miller

La guerra, la Fed y el futuro de las tasas

El gobernador de la Reserva Federal (Fed) Stephen Miran dijo el lunes que “el banco central no debería ajustar la política monetaria basándose en factores a corto plazo relacionados con la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán”.

"Deberíamos esperar a que llegue toda la información antes de cambiar realmente nuestras perspectivas", dijo Miran en una entrevista en Bloomberg Surveillance. "Y creo que todavía es prematuro tener una visión clara sobre cómo será esto dentro de 12 meses".

El conflicto en Medio Oriente empujó los precios del petróleo considerablemente al alza, creando una presión potencial sobre la inflación mientras pesa sobre el crecimiento económico y el mercado laboral.

A pesar de reconocer el riesgo de que los precios elevados y sostenidos del petróleo pudieran extenderse a otros bienes y servicios, Miran dijo que su previsión previa a la guerra de cuatro recortes de tipos este año sigue inalterada.

Más temprano en la fecha, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que el banco central podría subir los tipos de interés o reanudar los recortes de tipos, dependiendo de cómo afecte la guerra a la economía.

"Podríamos volver al entorno con múltiples recortes de tipos para el año si la inflación se comporta", dijo Goolsbee en una entrevista en CNBC. "Podría ver circunstancias en las que necesitaríamos subir los tipos si fuera en una dirección diferente y la inflación se estuviera descontrolando".

Reserva Federal EEUU La Reserva Federal de los EEUU (Fed).

Acciones destacadas de Wall Street

Las principales acciones tecnológicas avanzaron, después de los anuncios del presidente Trump de los que se hizo cargo la prensa internacional.

Nvidia subió un 1,6%, mientras que Meta Platforms ganó un 1,8%, Amazon avanzó un 2,3%, Microsoft un 0,3% y Google un 0,08%.

Por otra parte, las acciones de Faraday Future Intelligent Electric Inc. se dispararon un 30% luego que la compañía anunciara que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos concluyó su investigación sin recomendar acciones de cumplimiento contra la empresa o sus ejecutivos.

Insmed trepó un 5,9% tras los datos positivos de fase tardía de su fármaco para enfermedades pulmonares Arikayce, con analistas señalando una posible expansión en el mercado direccionable del medicamento.

Valvoline subijó un 2,9% cuando Stifel recomendó “Comprar desde Mantener”, citando un reciente retroceso en las acciones y argumentando que las preocupaciones en torno al aumento de los costos del petróleo y los precios de la nafta ya están en gran medida descontadas en el precio.

Stryker descendió un 0,9% cuando el fabricante de dispositivos médicos dijera que contuvo un reciente incidente de ciberseguridad.

La compañía dijo que no encontró evidencia de impacto en los sistemas de clientes, proveedores, vendedores o socios tras el incidente.

Según Stryker, “se utilizó un archivo malicioso para ocultar actividad, pero no pudo propagarse dentro o fuera de sus sistemas, según una investigación realizada con Unit 42 de Palo Alto. El incidente afectó la red corporativa de la compañía, incluido su entorno de Microsoft”, finalizó.

United Airlines avanzó un 4,4% cuando la aerolínea anunció que recortará vuelos adicionales no rentables durante los próximos dos trimestres, mientras se prepara para un período prolongado de precios elevados del combustible de aviación vinculados a la guerra de Irán.

El retroceso se produce después que el director ejecutivo de United, Scott Kirby, dijera al personal que la aerolínea se está preparando para un escenario en el que el petróleo podría subir hasta u$s175 por barril y mantenerse por encima de u$s100 hasta finales de 2027.