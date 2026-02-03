La irrupción de una nueva herramienta de IA sacudió a Wall Street y provocó derrumbes en acciones tecnológicas

El lanzamiento de una nueva herramienta de IA de Anthropic reactivó los temores de disrupción y provocó una fuerte venta de acciones tecnológicas, con especial impacto en empresas de software y servicios de datos.

Una nueva herramienta de inteligencia artificial lanzada por Anthropic volvió a encender las alarmas en Wall Street y provocó una venta masiva de acciones tecnológicas , especialmente en compañías vinculadas al software jurídico y a los servicios de datos.

Según informó Bloomberg , el mercado reaccionó con fuerza luego de que la firma presentara nuevas capacidades de automatización con foco en el sector legal, lo que reavivó los temores a una disrupción profunda en modelos de negocio tradicionales .

La primera ola de ventas impactó de lleno en empresas ligadas al software jurídico y a la provisión de información: las acciones de Experian , London Stock Exchange Group , Thomson Reuters y LegalZoom registraron fuertes caídas.

Con el correr de la rueda, la liquidación se amplificó y se extendió a gran parte del sector tecnológico. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF llegó a caer hasta un 5,6% , acumulando su sexto día consecutivo en baja . En ese contexto, el fondo ya pierde más de 14% en apenas seis ruedas , tras haber retrocedido un 15% en enero , su peor desempeño mensual desde 2008.

El impacto también se reflejó en los principales índices: el Nasdaq 100 llegó a ceder 2,4% , lo que representaba su mayor caída diaria desde noviembre, aunque al cierre terminó con un 1,4%. A su vez, el S&P 500 retrocedió 0,8% , con el sector tecnológico liderando las pérdidas.

Desde Morgan Stanley advirtieron que el lanzamiento de nuevas capacidades de Claude Cowork en el ámbito legal intensifica la competencia y representa un riesgo claro para firmas consolidadas. “Vemos esto como una señal de presión competitiva creciente y, por lo tanto, con potencial impacto negativo”, señalaron los analistas del banco en un informe citado por Bloomberg.

El nerviosismo se trasladó incluso al mercado de crédito. Las acciones de compañías de desarrollo empresarial, como Blue Owl Capital, profundizaron las bajas ante la preocupación por su elevada exposición al software. A su vez, los préstamos sindicados del sector también mostraron debilidad, reflejando un ajuste más amplio en la percepción de riesgo.

Anthropic: cómo es la nueva herramienta de IA

Anthropic se destaca dentro del ecosistema de la IA por su capacidad para desarrollar y entrenar modelos propios, que luego pueden adaptarse a necesidades específicas de cada industria. Esa ventaja competitiva la coloca en una posición singular para desafiar tanto a proveedores tradicionales de datos legales como a startups especializadas, muchas de las cuales utilizan modelos desarrollados por la propia Anthropic.

En su plataforma de plugins, la empresa promociona herramientas capaces de automatizar la revisión de contratos y la elaboración de informes jurídicos, aunque aclara que los resultados deben ser supervisados por abogados matriculados.

El contexto se vuelve aún más desafiante para el sector: en lo que va de la temporada de balances, solo el 71% de las empresas de software del S&P 500 superó las expectativas de ingresos, frente al 85% del conjunto del sector tecnológico, según datos de Bloomberg.

“Este es el año que definirá quiénes serán los ganadores y quiénes las víctimas de la inteligencia artificial”, resumió Stephen Yiu, CIO de Blue Whale Growth Fund. “Hasta que el escenario se estabilice, apostar contra el avance de la IA puede resultar muy peligroso”.