Cedears: un gigante de Wall Street se dispara y se consagra como una de las mejores empresas defensivas

Tanto las acciones como los Cedears de Pepsi avanzaron un 4% en una rueda tras la presentación de resultados financieros trimestrales.

Pepsi , la empresa rival de Coca-Cola que cotiza localmente como Cedear , publicó sus resultados correspondientes al cuarto trimestre fiscal de 2025 con cifras que superaron ligeramente las expectativas de Wall Street, lo que impulsó al alza el precio de sus acciones.

En el período que finalizó el 27 de diciembre de 2025, la compañía reportó ingresos totales de u$s29.340 millones , un aumento del 5,6% interanual y por encima del consenso de analistas, que esperaba cerca de u$s28.900 millones.

Asimismo, el beneficio por acción ajustado (EPS) alcanzó los u$s2,26 , superando por u$s0,02 las estimaciones del mercado.

El crecimiento de los ingresos estuvo impulsado principalmente por aumentos de precios y mejoras en productividad, en un contexto donde el volumen de productos vendidos continuó mostrando signos de debilidad.

En particular, las ventas en Norteamérica reflejaron descensos en volumen , con caída de aproximadamente 1% en snacks y cerca de 4% en bebidas.

Pepsi atribuyó parte del desempeño positivo a la demanda internacional, especialmente en mercados emergentes, donde sabores localizados y categorías específicas ayudaron a compensar la menor dinámica doméstica.

Ajustes estratégicos y respuesta al mercado

Frente a la presión de la demanda y el cambio en los patrones de consumo de los clientes, Pepsi anunció una serie de iniciativas estratégicas para mejorar su competitividad. Entre ellas destacan:

Reducción de precios en productos clave , con sugerencias de hasta 15% menos en marcas como Lay’s, Doritos, Ruffles y Tostitos, en respuesta a quejas de consumidores sobre la asequibilidad tras años de subidas de precios.

, con sugerencias de hasta 15% menos en marcas como Lay’s, Doritos, Ruffles y Tostitos, en respuesta a quejas de consumidores sobre la asequibilidad tras años de subidas de precios. Simplificación del portafolio y recortes de líneas de productos menos rentables , buscando enfocarse en las marcas más relevantes y de mayor crecimiento.

, buscando enfocarse en las marcas más relevantes y de mayor crecimiento. Innovación en productos saludables o funcionales, con versiones que incorporan ingredientes como proteínas o beneficios adicionales, y reposicionamiento de marcas icónicas como Pepsi Prebiotic.

Estos cambios forman parte de un plan más amplio, impulsado en parte por la participación del inversor activista Elliott Investment Management, que presionó por mejoras operativas y un enfoque más agresivo en valor para el consumidor.

Perspectivas y retorno a accionistas

Además de presentar resultados trimestrales sólidos, Pepsi anunció un aumento del dividendo del 4% y un programa de recompra de acciones por u$s10.000 millones, señales de confianza en la generación de efectivo a largo plazo.

Para el ejercicio fiscal 2026, la empresa reafirmó su guía de crecimiento orgánico de ingresos entre 2% y 4% y un aumento del EPS ajustado entre 5% y 7%, apoyada en iniciativas de productividad, innovación y expansión internacional.

Por este motivo, las acciones de Pepsi y sus Cedears crecieron más de un 4%, tanto en pesos como en dólares, durante la rueda de este martes.