Irán: protestas por la devaluación del rial obligan al gobierno a anunciar medidas económicas

Comerciantes de varias ciudades se manifestaron por dos días consecutivos. La moneda tocó un mínimo histórico el domingo mientras de dispara la inflación.

El costo de vida se ha encarecido en Irán con una inflación del 52% en los últimos dos meses.

Dos días de masivas protestas contra el gobierno en Irán por la devaluación de su rial obligaron a las autoridades del régimen chiita a promover el diálogo con los manifestantes y prometer do medidas para abaratar el costo de vida en momentos en que la inflación se disparó al 52% anual.

La moneda iraní registró el domingo un nuevo mínimo histórico de 1.440.000 riales por dólar. Sin embargo, se recuperó un poco al cotizar cada dólar a 1.370.000 riales este martes en el mercado libre, informó EFE.

Datos recientes del Centro de Estadísticas de Irán indicaron, en tanto, que la inflación superó el 52 % entre noviembre y diciembre, y que el precio de los alimentos aumentó, en promedio, más del 66 % en el último año.

El desplome histórico de la moneda y el fuerte aumento del costo de vida reactivaron manifestaciones en Teherán

Esta situación intensificó la presión sobre los sectores productivos y comerciales, en un contexto marcado por sanciones internacionales y restricciones económicas impuestas contra Irán por su programa nuclear, provocando protestas.

Las manifestaciones fueron protagonizadas por comerciantes de varios mercados de Teherán, que cerraron sus negocios y marcharon en el sur y centro de la capital de Irán.

Los ciudadanos en otras ciudades como Malard (en la provincia de Teherán), Karaj (norte), Kermán (sureste), Zanyán y Hamadán (noroeste), y la isla de Qeshm (sur), se unieron a las protestas y llegaron a corear consignas contra la República Islámica, como “muerte al dictador” en referencia al ayatolá Alí Jameneí, según vídeos publicados por activistas en las redes sociales.

Irán manifestación por devaluacion Foto: Fox News

Las protestas se extendieron a varias ciudades contra el ayatolá Alí Jameneí

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró en redes sociales el lunes por la noche que había pedido al ministro del Interior que escuchara las "demandas legítimas" de los manifestantes. La vocera del gobierno, Fatemeh Mohajerani, indicó que se establecería un mecanismo de diálogo que incluiría conversaciones con los líderes de las protestas.

"Reconocemos oficialmente las protestas... Escuchamos sus voces y sabemos que esto se origina en una presión natural que surge de la presión sobre los medios de vida de las personas", dijo el martes en comentarios difundidos por los medios estatales.

El propio Pezeshkian subrayó en un mensaje en la red social X que el Gobierno tiene en agenda reformas fundamentales del sistema monetario y bancario para preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Se espera que el Gobierno apruebe este miércoles dos medidas clave para evitar el deterioro del nivel de vida de los ciudadanos: la “canasta de alimentos” y un “bono” para alimentos básicos.

Medios de comunicación iraníes han dicho que las recientes políticas de liberalización económica iraní han puesto presión sobre el mercado abierto del rial, donde los iraníes comunes compran moneda extranjera, destacó Reuters.

En 2022, Irán se vio sacudido por protestas en todo el país por el aumento de precios, incluido el del pan, un alimento básico importante.

Durante el mismo período y hasta 2023, los gobernantes clericales del país enfrentaron los disturbios más audaces en años, desencadenados por la muerte de una joven kurda iraní, Mahsa Amini, bajo custodia de la policía moral, que aplica estrictos códigos de vestimenta.