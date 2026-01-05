Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el Mar de Japón + Seguir en









Pyongyang confirmó el primer ensayo misilístico de 2026 en un contexto de creciente tensión internacional y apuntó a la “crisis geopolítica” tras acciones militares de Estados Unidos.

Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón y reavivó la tensión en la península coreana. Gentileza: Perú21

Corea del Norte lanzó un misil balístico desde su costa oriental hacia el mar de Japón, informaron las autoridades de Corea del Sur y Japón, en una acción que volvió a encender las alarmas regionales y fue denunciada como una violación directa a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que “Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado hacia el mar del Este”, denominación utilizada en la península coreana para el mar de Japón. Poco después, el Ministerio de Defensa de Japón confirmó la detección del lanzamiento y activó sus protocolos de monitoreo y análisis junto a Estados Unidos.

Violación a resoluciones de la ONU El Ministerio de Defensa de Corea del Sur sostuvo que el lanzamiento constituye una violación directa de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíben expresamente a Corea del Norte realizar ensayos con misiles balísticos. En ese marco, Seúl instó a Pyongyang a cesar de inmediato las provocaciones y a responder a los esfuerzos diplomáticos para reactivar el diálogo y restaurar la estabilidad en la península coreana.

corea del norte misil japon Autoridades de Corea del Sur y Japón confirmaron los lanzamientos y activaron protocolos de monitoreo. X: @RealTimeRating Desde Tokio, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, confirmó que al menos dos misiles fueron disparados y advirtió que representan “un problema serio que amenaza la paz y la seguridad de nuestra nación, la región y el mundo”. Tanto Japón como Corea del Sur informaron que continúan trabajando con Estados Unidos para analizar las características técnicas y el alcance de los proyectiles.

Kim Jong-Un y la justificación geopolítica La prensa estatal norcoreana confirmó que el líder Kim Jong-Un supervisó personalmente el lanzamiento de misiles hipersónicos, en lo que calificó como el primer ensayo armamentístico de 2026. Según la agencia KCNA, se trató de un nuevo sistema “de vanguardia” que alcanzó objetivos a 1.000 kilómetros de distancia en el mar de Japón.

Kim celebró el ejercicio y afirmó que “recientemente se han logrado importantes avances para poner nuestras fuerzas nucleares sobre una base práctica y prepararlas para una guerra real”. Además, sostuvo que “por qué es necesario queda ejemplificado por la reciente crisis geopolítica y los complicados acontecimientos internacionales”, en una aparente referencia al ataque estadounidense en Venezuela, que Pyongyang denunció como una “grave violación de la soberanía”. Kim Jong-un Kim Jong-Un supervisó el ensayo de misiles hipersónicos, el primero del régimen norcoreano en 2026. Foto: Reuters Contexto político, agenda diplomática y próximos pasos Expertos internacionales interpretan estos lanzamientos como parte de una estrategia de exhibición militar previa al próximo congreso del Partido de los Trabajadores, el primero en cinco años, donde el régimen podría definir una nueva postura frente a Estados Unidos. Desde el colapso de las negociaciones entre Kim Jong Un y Donald Trump en 2019, Corea del Norte aceleró el desarrollo de su arsenal nuclear y profundizó sus vínculos con Rusia y China. Los disparos coincidieron, además, con la agenda diplomática regional: ocurrieron horas antes del viaje del líder surcoreano Lee Jae Myung a China, donde se reunirá con el presidente Xi Jinping. Corea del Sur busca que Beijing asuma un rol más activo para reducir tensiones y facilitar el diálogo con Pyongyang. Tras los lanzamientos, el gobierno surcoreano convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para evaluar el escenario y definir los próximos pasos ante una escalada militar que vuelve a preocupar a la comunidad internacional.