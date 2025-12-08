TotalEnergies debutó con sus acciones ordinarias en Wall Street

Bajo el símbolo TTE, la empresa multienergética TotalEnergies reemplazó los American Depositary Receipts (ADRs) que utilizó históricamente para operar en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

La multienergética de origen francés TotalEnergies concretó este lunes 8 de diciembre un paso estratégico para ampliar su base de inversores globales: inició la cotización de sus acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo TTE , reemplazando de manera definitiva a los American Depositary Receipts (ADRs) que la compañía utilizó históricamente para operar en el mercado estadounidense.

El movimiento, anunciado previamente y formalizado este 8 de diciembre, marca la conversión total de todos los ADR en circulación en acciones ordinarias listadas directamente en el NYSE , una operación diseñada para mejorar la liquidez, simplificar el acceso de los inversores y alinearse con la creciente presencia de accionistas institucionales norteamericanos.

Con presencia en más de 130 países y una capitalización cercana a los u$s143.000 millones , la firma -el mayor grupo empresarial de la zona euro y líder de la Bolsa de París- mantiene un sólido desempeño en Wall Street : su acción opera entre u$s64,73 y u$s66,12 en la jornada debut, dentro de un rango anual de u$s52,78–66,92 , con un ratio P/E de 10,02, un rendimiento por dividendos de 5,65% y un volumen promedio de 1,13 millones de papeles.

El Consejo de Administración de TotalEnergies había aprobado el proceso de conversión el pasado 24 de septiembre de 2025 , con el objetivo de adaptar la estructura accionaria al cambio en el perfil de los inversores: cada vez más fondos norteamericanos, grandes gestores de activos y capital institucional que prefieren operar acciones ordinarias antes que instrumentos depositarios.

La empresa explicó que el cambio elimina las fricciones propias del esquema ADR , amplía el acceso a mayores volúmenes de Assets Under Management (AUM) y favorece una operatoria más eficiente en el mercado estadounidense.

El 30 de octubre de 2025, TotalEnergies inició formalmente la finalización del acuerdo de depósito con JP Morgan Chase Bank, institución que actuaba como depositaria del programa ADR. Con esa acción, quedó establecido que:

Cada ADR en circulación sería cancelado.

Por cada ADR se entregaría una acción ordinaria de TotalEnergies listada en el NYSE .

La conversión entraría plenamente en vigencia el 8 de diciembre de 2025, fecha en la cual comenzó la operatoria bajo el ticker TTE.

De esta manera, la compañía reafirmó su compromiso con una estructura accionaria más transparente y homogénea entre los mercados donde opera, ya que el símbolo TTE es el mismo que utiliza en la bolsa Euronext.

Un refuerzo a la liquidez y presencia institucional

Con esta medida, TotalEnergies busca fortalecer su visibilidad en el principal mercado financiero del mundo, además de atraer nuevos flujos de inversión en un contexto de transformación global hacia modelos energéticos más diversificados y descarbonizados.

La compañía puso a disposición de los accionistas un calendario informativo y una guía de preguntas frecuentes, disponibles en su plataforma corporativa, para facilitar la transición y ofrecer detalles operativos sobre la nueva etapa bursátil.

El debut en Wall Street consolida un movimiento que apunta a profundizar la inserción de TotalEnergies en el mercado de capitales norteamericano, reforzando liquidez, competitividad y acceso a fondos institucionales.

Qué operaciones tiene TotalEnergies en Argentina

TotalEnergies es una empresa internacional multienergías con presencia en 130 países, y cuenta con más más de 100.000 colaboradores.

En Argentina, a través de su filial Total Austral, desarrolla actividades de exploración y producción de hidrocarburos en Neuquén y Tierra del Fuego desde 1978.

Con unos 1.100 colaboradores en el país, opera el 25% de la producción de gas nacional, siendo así la primera operadora de producción privada de Argentina.

También está presente en el sector de energías renovables con la operación de plantas eólicas y solares, además de comercialización de gas natural y lubricantes.