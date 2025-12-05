Wall Street ronda niveles récord y pone el foco en la difusión de datos clave para la decisión de la Fed

Luego de los datos laborales publicados ayer, los informes económicos que se conocerán este viernes estarán centrados en la inflación norteamericana, el otro gran desafío que debe enfrentar la Reserva Federal, además del empleo.

Además, también se difundirán las expectativas de inflación y la confianza del consumidor de diciembre.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes. Se prevé que el S&P 500 continúe su avance hacia un nuevo máximo histórico , ya que la perspectiva de recortes en las tasas de interés y l a confianza en la economía impulsan el apetito de los inversores por el riesgo.

En este contexto que el índice líder sube 0,20% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,40%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,01% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Cooper (+13,5%), Ulta Beauty (+1,3%) y Albemarle Corp (+5,8%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Hewlett Packard (-9,04%) y Paramount Skydance (-2,23%).

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas. En los últimos seis meses, el Nasdaq sube 21,8%, el S&P 500 acompaña con +15,45% y el Dow Jones le sigue con +13%.

En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,35%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,50% y el CAC francés acompaña con 0,30%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,16%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,58%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,70%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,78% y Nikkei 225 japonés cayó 1,03%.

eeuu wall street El mercado está atento a la reunión de la Fed la próxima semana. Depositphotos

Las claves económicas que mira Wall Street

Luego de los datos laborales publicados ayer, los informes económicos que se conocerán este viernes estarán centrados en la inflación norteamericana, el otro gran desafío que debe enfrentar la Reserva Federal (Fed) como parte de su mandato dual, es decir, su obligación a mantener la inflación baja, en torno al 2%, y el desempleo en 4,5% o menos.

En este contexto, esta jornada a las 12 se conocerá el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés) de septiembre, el medidor de precios predilecto por el banco central norteamericano, por encima del Índice de Precios Minoristas (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP).

El mercado proyecta que el Índice PCE arroje una suba mensual de 0,3% y de 2,8% interanual, levemente por encima del mes anterior, pero todavía por encima de la meta de la Fed.

Además, también se difundirán las expectativas de inflación y la confianza del consumidor de diciembre, estudios realizados por la Universidad de Michigan.

Serán algunos de los datos más importantes con los que contará el organismo antes de la reunión para definir el rumbo de la política monetaria, entre el próximo 9 y 10 de diciembre.