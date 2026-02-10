Wall Street extiende las subas y se focaliza en los datos de la economía norteamericana

Mientras la bolsa norteamericana prolonga el buen humor del lunes en las operaciones de premarket, los mercados de Japón y la Unión Europea cotizan en máximos históricos.

Mañana se publicará el dato de empleo en EEUU y el viernes el de inflación.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este martes, prolongando el buen arranque de semana. Esta semana se publicarán varios datos económicos importantes en EEUU , entre ellos los datos de ventas minoristas de diciembre , que se publicarán esta jornada, así como los datos de empleo de enero, retrasados desde la semana pasada, y los datos de inflación.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,09% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico , avanza 0,01%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones avanza 0,07%.

En la previa, las acciones con mayores subas son Vistra Energy Corp (+5,2%), DuPont Nemours (+4,59%) y Shopify (+3,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Benton Dickinson (-15,2%), Aumentum Holdings (-11,62%) y ON Semiconductor (-4,29%).

Este martes se conocerán las ventas minoristas de diciembre, con las estimaciones del mercado que proyectan un avance de 0,4% mensual, frente al 0,6% de noviembre. Mañana se publicará el informe de empleo , demorado por el breve shutdown de la semana pasada.

El asesor económico de la Casa Blanca , Kevin Hassett , dijo el lunes que e l crecimiento del empleo podría ser menor en los próximos meses , ya que las políticas migratorias de la administración Trump frenan el crecimiento de la mano de obra y las nuevas herramientas de inteligencia artificial aumentan la productividad.

Aunque parecía ser un comentario sobre la tendencia general, esto significará que los datos de empleo del miércoles serán objeto de especial atención, ya que un menor nivel de empleo facilitaría a la Reserva Federal (Fed) la reducción de las tasas de interés, lo que afectaría al dólar.

Japón lidera la subas en el resto del mundo

En Asia, el gran ganador es el Nikkei 225 japonés, que con la suba de 2,2% que anotó este martes, marca su tercer avance al hilo, lo que le permitió alcanzar un récord histórico, motorizado por la victoria electoral de la primer ministra, Sanae Takaichi.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,58%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,13% y el Kospi surcoreano aumentó 0,07%

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,19% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,15% y el CAC francés acompaña con 0,37%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,20%.