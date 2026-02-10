La automotriz estima que su beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización alcanzará al menos 2.930 millones de euros en 2026.

Ferrari se dispara un 10% en Wall Street tras reportar sólidos balances y presentar un nuevo modelo

Ferrari , el famoso fabricante de autos deportivos de lujo, reforzó sus perspectivas financieras para el año fiscal en curso, proyectando resultados sólidos que superan ligeramente las expectativas del mercado y reflejan l a fortaleza de su modelo de negocio incluso en un contexto económico desafiante.

La marca italiana estima que su beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización ( EBITDA ) alcanzará al menos 2.930 millones de euros en 2026 , superando las previsiones promedio de los analistas.

Estos números reflejan el impulso positivo obtenido al cierre de 2025. En el último trimestre del año, Ferrari reportó unos ingresos básicos de 700 millones de euros sobre una facturación total de 1.800 millones, ambos por encima de las estimaciones de Wall Street.

El desempeño trimestral robusto ayudó a la compañía a reforzar sus pronósticos y aportó confianza a los inversores.

En términos globales del ejercicio 2025, la empresa cerró con resultados muy saludables: registró un beneficio neto de aproximadamente 1.600 millones de euros , lo que representa un aumento del 5% respecto al año anterior.

Los ingresos netos totales sumaron 7.146 millones de euros, un crecimiento del 7%, mientras que el EBITDA se aproximó a 2.800 millones, consolidando una rentabilidad significativa para la marca.

Ferrari también destacó que la demanda de sus vehículos sigue siendo fuerte y bien gestionada, con un libro de pedidos que se extiende hasta finales de 2027.

Esta sólida cartera de pedidos respalda la previsión de ingresos y ayuda a mantener la exclusividad de la marca, un factor clave para sostener márgenes elevados en el segmento de lujo.

Nuevos modelos

Otro elemento importante para los planes de crecimiento de Ferrari en 2026 es la introducción de nuevos modelos, incluida la esperada llegada de su primer automóvil eléctrico (EV) llamado Luce, que se lanzará en mayo de este año.

La expansión de la gama con versiones de combustión interna, híbridos y eléctricos forma parte de una estrategia más amplia para diversificar su oferta y atender a diferentes segmentos de clientes dispuestos a pagar por exclusividad y desempeño.

Tras la publicación de estas cifras, las acciones de Ferrari experimentaron movimientos alcistas. En concreto, se dispararon hasta un 10% en Wall Street.