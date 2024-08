Wall Street se alista para una baja de tasas de la Fed: ¿momento de comprar, vender o esperar?

A su vez, Gustavo Neffa, partner and director de Research for Traders, en charla con Ámbito, opinó: "El evento de la semana pasada y del lunes que sacudió a los mercados parece estar dilatándose, pero el riesgo se mantiene, ya que el VIX (índice del miedo) siguió el viernes en torno a 20 puntos, que es un nivel todavía muy alto, con lo cual el peligro si bien disminuyó no se alejó. Vamos a tener un mes de agosto volátil. Creo que puede haber grandes oportunidades, pero esto no es una tendencia alcista de corto plazo, es un rebote".

La rotación hacia "small caps" sigue vigente: los fundamentos detrás

Desde Cohen, aseguraron esta semana que la rotación hacia el sector de empresas de pequeña capitalización tiene dos sólidos fundamentos. Por un lado, el largo y pronunciado rezago de las "small caps" frente al S&P 500. Por otro lado, el inminente inicio del proceso de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal.

"Todo indica que estaríamos en el umbral de un cambio de ciclo en los mercados financieros. Después de una década dominada por las grandes tecnológicas, las empresas de pequeña capitalización se presentan como una atractiva oportunidad de inversión", explicaron desde el mismo broker.

Con la expectativa de una reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, explicaron en dicho informe que, un abaratamiento del crédito podría beneficiarlas. "La combinación de su actual rezago y la posible flexibilización monetaria crea un entorno propicio para considerar una rotación de inversiones hacia estas compañías, replicando el patrón observado tras la burbuja de las puntocom", cerraron.