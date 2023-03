Wall Street se recuperó de la mano del Nasdaq tras el rescate al First Republic

Once bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Citigroup y JPMorgan , aceptaron colocar u$s30.000 millones en depósitos en First Republic, señal de su "confianza en el sistema bancario" del país , según un comunicado conjunto.

La Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) también actuó el domingo para garantizar todos los depósitos en el sistema bancario luego de tres quiebras de bancos en menos de una semana en el país.

Los temores de contagio se habían expandido a Europa el miércoles. En Suiza, el Credit Suisse entró en la tormenta y se derrumbó en bolsa 24,2%. Este jueves su acción se recuperó luego de que la entidad anunciara en la madrugada del jueves, hora europea, que pedirá prestados hasta u$s50.000 millones de francos suizos al banco central.

First Republic ganó casi 10% al cierre luego de perder casi 36% al inicio de la jornada. Muchos bancos regionales recuperaron terreno, como Western Alliance (+14,1%), Bank of Hawaii (+10,7%) o Valley National (+8,3%). Y los grandes bancos también cerraron en positivo, como Bank of America (+3,5%) o Wells Fargo (+3,8%), ambos parte del grupo de rescate de First Republic.

El apetito por el riesgo pareció volver, y favoreció al sector tecnológico, con ganancias para Microsoft (+4,1%), Alphabet (+4,7%) y Amazon (+4%), que impulsaron al Nasdaq, que lleva cuatro sesiones en positivo a pesar de las turbulencias.