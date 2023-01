Wall Street cayó por temores de una Fed agresiva tras datos favorables del mercado laboral

"La investigación de ADP presentó cifras más altas de lo esperado el mes pasado, y tuvo tendencia a subestimar las contrataciones en los últimos seis meses, por eso los inversores temen que el mercado laboral no vaya en la dirección que espera la Fed", resumió a la AFP Jack Ablin, de Cresset.

Entre los valores del día, Amazon cayó 2,57% a 83,12 dólares al cierre, su nivel más bajo en cuatro años.

El grupo, que emplea a 1,5 millones de personas en el mundo y contrató fuertemente durante la pandemia para responder a la demanda de sus clientes, anunció 18.000 despidos este viernes, el recorte más grande en su historia.

Las acciones de la tienda de artículos para el hogar Bed Bath and Beyond se derrumbaron 30% a u$s1,69. Se trata del valor más bajo en 30 años, ya que la firma no excluye dar quiebra.

La tienda de farmacias Walgreens perdió de su lado 6,1% a pesar de haber obtenido resultados trimestrales mejores de lo esperado. La emprsa anunció una enorme reserva de fondos de 3.700 millones de dólares para financiar un acuerdo amistoso que terminará con demandas en el marco de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos.