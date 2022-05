Wall Street: el S&P 500 quedó muy cerca de confirmar que se encuentra en fase de corrección

El Promedio Industrial Dow Jones subió 50,82 puntos, o un 0,16%, a 31.931,06 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 31,54 puntos, o un 0,79%, a 3.942,21. El Nasdaq bajó 270,83 puntos, o un 2,35%, a 11.264,45 unidades.

"Si damos un paso atrás y reconocemos los principales catalizadores del mercado, lo cierto es que el giro de la Fed y el cambio de los tasas de interés han influido en los precios de todos los mercados de capitales", dijo Bill Northey, director de inversiones de U.S. Bank Wealth Management, y amplió: "En las dos últimas semanas, hemos visto que un cierto grado de deterioro macroeconómico ha empezado a manifestarse en las ganancias empresariales y en las publicaciones económicas".

Gran parte de las ventas se debieron a una advertencia de Snap Inc sobre sus resultados, que hizo que las acciones de la empresa se desplomaran y contagiaran a todo el sector de las redes sociales. Meta Platforms Inc, Alphabet Inc, Twitter Inc y Pinterest Inc terminaron la sesión con bajas, al igual que el sector más amplio de servicios de comunicaciones del S&P 500.

"Las interrupciones de la cadena de suministro mundial se vieron exacerbadas por la guerra de Rusia con Ucrania y las medidas restrictivas de China para controlar el más reciente brote de Covid-19, lo que llevó la inflación a máximos de varias décadas", dijeron los operadores

Los inversores esperan una serie de alzas de tasas de 50 puntos básicos en los próximos meses, lo que alimenta el temor de que el banco central pueda empujar la economía a la recesión, un escenario que cada vez está más presente en las proyecciones de los analistas.