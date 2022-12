Wall Street se desvanece tras euforia que provocó Powell: una acción del Dow se hunde 10%

La actividad manufacturera de Estados Unidos se contrajo por primera vez en dos años y medio en noviembre, ya que los mayores costos de endeudamiento pesaron sobre la demanda de bienes y demostró ser un detonante para que los inversores tomaran ganancias luego de un repunte en la sesión anterior.

"El movimiento de ayer fue tan loco que probablemente sea solo una toma de ganancias natural", dijo Rusty Vanneman, estratega jefe de inversiones de Orion Advisor Solutions. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que era hora de frenar las próximas alzas de las tasas de interés, al tiempo que señaló un ajuste económico prolongado en medio de los altos costos de endeudamiento, empujando al índice S&P 500 por sobre de su media móvil de 200 días por primera vez desde abril.

Los mercados se vieron impulsados más temprano en el día por una lectura del Departamento de Comercio, que mostró que el gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, aumentó un 0,8% después de un crecimiento no revisado del 0,6% en septiembre.

El Promedio Industrial Dow Jones bajaba un 1,1%, a 34.222 unidades; mientras que el S&P500 cedía un 0,5%, a 4.061 unidades. El Nasdaq Composite perdía un 0,3%, a 11.438 unidades.

El mayor lastre en el Promedio Industrial Dow Jones era Salesforce Inc., que se hundía un 10,8% después de que el fabricante de software dijera que Bret Taylor dejaría el cargo de codirector ejecutivo en enero.

Los inversores ahora esperan los datos de las nóminas no agrícolas del viernes. Por separado, un informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo cayeron en 16.000 a 225.000 a nivel desestacionalizado para la semana al 26 de noviembre.

La mayoría de las acciones de crecimiento de mega capitalización, como Alphabet Inc., Apple Inc , Microsoft Corp y Tesla Inc. caían entre un 0,3% y un 1,5%, ya que los rendimientos del Tesoro subían tras una caída inicial.