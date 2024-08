Warren Buffet sigue vendiendo Apple en su apuesta por un crack y golpea al mercado

El contable de Berkshire Hathaway muestra a la empresa desprendiéndose de papeles e incrementando su posición de efectivo mas allá de cualquier razonabilidad financiera... esto es si lo que se espera no es un crack del mercado. Hoy el mercado tomó nota.

En mayo, durante la asamblea de BRK, cuando le preguntaron por Apple sostuvo que “es aún mejor negocio” que American Express y Coca Cola, su tercera y cuarta mayor tenencia, que junto con Chevron y el Bank of America integran en 72% de las tenencias accionarias de la firma.

Este sábado Berkshire anunció que en el segundo trimestre se desprendió de 390 millones de acciones adicionales con lo cual, en los primeros seis meses de este año, redujo en un 55,8% su tenencia en la empresa fundada por Steve Jobs & Co.

Los problemas de Apple

Es fácil armar el caso que las ganancias Apple (la mayor cotizante del mundo con una capitalización de u$s3.5 billones o u$s3.5 trillones norteamericanos) no están creciendo como en el pasado, el precio de sus acciones -bajo casi cualquier parámetro- está lejos de ser una pichincha, un dólar “fuerte” no la beneficia, hace más de un año que sus teléfonos dejaron de ser los más vendidos en el mundo (la desplazó Samsung), acaba de caer al sexto lugar en el mercado clave que tiende a fijar las tendencias: China (detrás de VIVO, Oppo, Honor, Huawei y Xiaomi) y Apple Intelligence, la App en la que la firma ha puesto todas sus esperanzas está presentando demasiados intríngulis (ya tuvieron que demorar su lanzamiento por los problemas), etc.

Pero nada de esto debiera de afectar a quien se dijo siempre ser un inversor de largo plazo, especialmente cuando ese inversor era el tercer mayor accionista de la empresa, controlando 5,92% del capital y sigue siéndolo ahora (su posición se redujo a u$s84.200 millones o 5,15% del capital de Apple), con una excelente relación con los dos mayores accionistas (Vanguard Group y Black Rock) y suficiente poder como para influir sobre el directorio.

Buffet quiere más plata

Si bien el ingreso neto de BRK se redujo 15% de u$s35.910 millones un año atrás a u$s3.340 al cerrar este semestre, la ganancia operativa fue récord, al crecer 15% a u$s11.600 millones -prácticamente la mitad generada por el negocio de seguros-, frente a u$s10.040 millones de junio 2023. Es claro entonces que Berkshire no necesita plata.

Lo que, es más, tampoco tiene donde invertirla (la recompra de sus acciones, u$s2.600 millones en los primeros tres meses, se redujo a u$s345 en los últimos tres; la empresa no paga dividendos desde 1967). En mayo Buffet declaró: “Nos encantaría gastar esa plata (en referencia a las reservas de efectivo de BRK), pero no vamos a hacerlo a menos que pensemos que estamos haciendo algo de muy bajo riesgo y que puede embolsarnos un montón de dinero” deslizado que la montaña de efectivo que comenzó a armar en 2017, “podría” crecer a u$s200.000 millones hacia junio.

Efectivo BRK por trimestre.jpg La apuesta de Buffett de posicionarse en efectivo, habla mas de esperar un crack que de cualquier otra cosa

Con los u$s75.000 millones que se acaban de embolsar por las acciones de Apple, la pila de “Cash” que tiene la ex empresa textil trepó mucho más de lo esperable y si se quiere de los prudente, a u$s276.940 millones, esto es cerca del 30% de la tenencia total del grupo.

Es cierto que en los últimos dos años la suba de tasas por la Reserva Federal y la caída secular de los dividendos derivó en que, gracias a la estrategia de “dolarizarse”, Berkshire se hiciera de u$s8.000 millones por intereses frente u$s5.400 por dividendos (este último trimestre fue u$s2.600 y u$s1.500 millones).

ingresoso brk.jpg El posicionamiento en efectivo, a pesar de generar algunos dólares que las acciones, ha sido una estrategia perdedora para Berkshire Hathaway

Pero esto es apenas una gota que en nada contrarresta los u$s116.000/182.000 millones que hubiera ganado de estar 100% en el S&P500. Lo que, es más, las proyecciones son que la tasa de Fed Funds, actualmente en el 5,25%/5,5% anual, se reduzca al 3,9%/4,4% el año que viene y 2,9%/3,6% en 2015, prácticamente eliminando el diferencial de los intereses.

La realidad es que Buffet no tienen ninguna excusa consistente para explicar la magnitud y menos aún la velocidad en que esta incrementando su posición en efectivo (quien es capaz de vender u$s75.000 en un papel, sin afectar significativamente su precio, debe ser capaz de comprarlo), esto es, más allá de que espera… (póngale el nombre que quiera).