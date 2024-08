Warren Buffett, el mito apuesta por un "crash" del mercado

Warren Buffet es como el tero, que en un lado grita y en otro pone el huevo. No es entonces a lo que dice a lo que hay que prestarle atención, sino a lo que hace... y lo que hace nos esta hablando que espera algo no demasiado bueno para el mercado accionario norteamericano.

Buffett no vuela, pero no duda que con un marketing bien dirigido y suficiente dinero para respaldarlo se puede mantener/manejar el mito -especialmente entre los más ignorantes y los no tan honestos- en beneficio propio

El problema es que desde entonces el retorno anual de BRK-A bajó a 10.6%, frente al 10.8% del fiel de las 500. Estadísticamente indistinguible del mercado en su conjunto, pero inferior.

Buffet simpre cuido su imagen de estrella como hombre reservado y comun copy.jpg Warren Buffet siempre supo cuidar su imagen como “oráculo” del mercado, algo consumido por gran parte del mercado.

Para lo que es los últimos 10 años (en que tuvimos dos “bull markets”, dos “bear markets”, una inflación desbocada y suba a niveles récord de la tasa, sin olvidar la pandemia), su resultado es aun inferior, 6.6% frente a 8.0% del índice, sin dudas un resultado “pobre”.

Reconociendo que el pasado no es determinante del futuro, si finalmente Donald Trump se hace con la presidencia de los EE.UU. no es mucho lo que podemos esperar de parte de Buffett y los suyos.

Warren Buffet y las empresas que controla han sido historicamente uno de los mayores donantes en las campañas democratas. Esto ha tenido sus premio.jpg Warren Buffet y las empresas que controla han sido históricamente uno de los mayores donantes en las campañas demócratas. Esto ha tenido sus premio y podría tener su castigo si gana Trump.

Un declarado demócrata, aquellos años en que el poder estuvo bajo manos de los progresistas, Berkshire generó un rendimiento promedio 0,72% mayor al del S&P500. Cuando “la manija” la tuvieron los republicanos 1,6% abajo; ¿hace falta alguna aclaración?

Un elefante en el bazar

Con una capitalización de mercado de u$s971.000 millones, Berkshire es la octava cotizante más grande de los EE.UU y la única entre ellas que actúa como un fondo de inversión (a mayo último tenía posiciones directas en 33 empresas -5 de ellas, representan el 75% de su tenencia total-, con el 34,3% de su cartera en efectivo -cash y letras del tesoro- y el 0,7% en fondos).

Un problema de Berkshire HAthaway es su gigantismo. Esto sin embargo no explica la caida de los retornos copy.jpg Un problema de Berkshire Hathaway es su gigantismo. Lo que hace es seguido luego por miles de inversores -que siempre llegan tarde-. Esto sin embargo no explica la caída que tiene en los retornos de los últimos años.

Esto explica que aun a pesar de que ha dejado de ser una de las estrellas del mercado, por su posición y tamaño (en el 2000 su capitalización era 0,72% de la de todas las acciones domesticas listadas en los EE.UU.; ahora algo más del 1,7% -el radio Precio/Valor de Libros es 1,7%-), cuando pasa algo con ella, todos escuchan.

Más que oráculo, un Viejo… Ladino

El 12 abril del año pasado, en una entrevista con CNBC en Japón, le preguntaron a Warren Buffett porque mantenía su posición en el Bank of America (BAC), cuando hacía dos años que venía reduciendo su tenencia en Wellls Fargo, JPMorgan Chase y Goldman Sachs.

“No me gusta tanto el negocio bancario como me gustaba antes” contestó (el 10 de marzo había quebrado el Silicon Valley Bank”). Lo que siguió fue algo tangencial pero claro: “Me gusta enormemente Brian Moynihan (CEO del BAC). Y yo simplemente no quiero, yo no quiero vender”, “Pero sí, vendí bancos que habíamos tenido por 25 o 30 años. Y si me preguntan por qué lo hice, diría: simplemente creo que el sistema no está del todo bien armado en términos de conectar el castigo con los culpables, por algo que es importante”.

Warren Buffet, ha sido cuestionado por sus practicas innumerabvles vedes, pero merced a su poder economico y conexiones politicos, nunca fue condenado copy.jpg Warren Buffet, ha sido cuestionado más de una vez por sus prácticas no del todo santas, pero merced a su poder económico y conexiones políticos nunca acusado formalmente y todo quedo en cabeza de alguno de sus subalternos.

Para cuando Buffett volvió a insistir con su apoyo al BAC durante la asamblea de BRK el 6 de mayo afirmando “me gusta el Bank of America y me gusta su management”, el papel caía 2,8%

Este lunes Berkshire informó que viene reduciendo su tenencia en las acciones del Bank of América desde junio pasado en un 6,7% o 71.2 millones de acciones por las que obtuvo u$s3.050 millones. Hasta entonces era (sigue siendo) el principal accionista del BAC controlando 13,2% de su capital, que integraba 10,7% de su portfolio siendo su segunda mayor posición.

Warren Buffet y su fenecido socio Charlie Munbger, siempre fueron contrarios a las criptoimonedas, (mas alla de su compra de Nu) .jpg Warren Buffet y su fenecido socio Charlie Munbger, siempre se manifestaron ferozmente contrarios a las criptoimonedas..., y sin embargo son el quinto mayor accionista de Nu Holdings (y no venden)

Esto, de hablar bien o mal de algún activo antes de desprenderse o adquirirlo de manera solapada, es algo que “el viejo” bien conoce y viene practicando desde siempre. Un ejemplo conocido es la serie de diatribas en contra de todo lo que oliese a cripto, solo para enterarnos mas tarde que es el quinto mayor accionista de “Nu Holdings”.

¿Por qué el Bank of America?

La pregunta que se hace el mercado es porque Buffett, a punto de cumplir 95 años, decidió a esta altura desprenderse de las acciones del BAC, solo para incrementar su cofre de efectivo (hay algún rumor, sin fundamentos, que estaría comprando Citi).

perdidas bofa copy.jpg Las perdidas no realizadas del Bank of America es una de las espadas que pende sobre su cabeza.

Es cierto la tasa que paga por los depósitos pasó de 0,06% a principios de 2022 a 0,45% a fin del mes pasado, lo que tiene cubierto con bonos de largo plazo de tasa reducida -adquiridos antes de la disparada inflacionaria- lo que está golpeando los ingresos del banco (-3% en los primeros seis meses de este año).

Algo más preocupante es que sus pérdidas no realizadas (el saldo de la venta de su tenencia de bonos y acciones en caso de tener que enfrentar una corrida) crecieron de u$s14.000 millones en 2021 a u$s115.000 millones.

valor libros BAC copy.jpg Es fácil armar el caso que el Bank of America no está “barato” y que sobre todo no ofrece una gran protección en caso de una caída.

Es posible también que el banco este “caro”. En los últimos 15 años sus acciones tendían a cotizar debajo de su valor de libros, mientras ahora lo hacen un +/-27% arriba.

Pero en apariencia nada de esto es demasiado grave y el mercado parece verlo así. En el último año el papel ha venido evolucionando casi a la par de sus principales hermanas (entre junio y julio, cuando se hizo la liquidación de acciones, subió 2,4%) e incluso podemos armar el caso que esta “barato” (en función de sus ganancias -actuales y esperadas- las acciones se pagarían en 14.5/11 años).

BAC versus otros bancos.jpg A pesar de que la situación del Bank of América no es brillante, hasta el 19 de julio era indistinguible de sus hermanas, Entonces una semana antes que Berkshire revelara la magnitud de acciones vendidas comenzó el derrape. Nadie investiga, está Buffett.

Mas allá de que es claro que se rompió el “noviazgo” con el BAC, en horas (el sábado) Berkshire debería reportar sus resultados del primer trimestre. Ahí veremos si la cosa es solo con este banco o es algo más significativo

En primer lugar, deberemos mirar si modificó su posición en el JP Morgan Chase y el Wells Fargo, pero sobre todo ver si ha seguido desprendiéndose de los papeles de Apple.

En el primer trimestre de este año habían reducido su posición en la firma de la manzanita en un 13% (sigue siendo su mayor inversión representando casi el 40% de su cartera) embolsándose u$s21.000 millones que fueron prácticamente todos a parar al tesoro de efectivo.

Octubre 2008 perdio magia BRK versus s&P500.jpg El mito de un Warren Buffett imbatible se quebró hace 16 años, cuando Berkshire Hathaway alcanzo un máximo frente al S&P500 que nunca más puedo recuperar.

Si la venta fue pensando que la suerte de la empresa fundada por Jobs-Wozniak y Wayne estaba echada, claramente se equivocó: de entonces la acción trepó 28.8% frente a un magro 2.8% de Berkshire.

¿Cash para qué?

Durante la asamblea de mayo, Buffet deslizó que la montaña de efectivo que BRK que comenzó a armar en 2017, podría crecer a u$s200.000 millones hacia fines de junio.

El argumento que viene empleando para justificar esta brutal acumulación de efectivo es impositivo.

"Estamos pagando una tasa federal del 21% sobre las ganancias con Apple. Esa tasa era del 35% no hace mucho y ha sido del 52% en el pasado", declaró en la última asamblea. "Yo diría que, con las políticas fiscales actuales, creo que algo tiene que ceder y creo que es muy probable que aumenten los impuestos".

La sola mencion de Warren Buffett sirve para explicar cualquier cosa en el mercado copy.jpg La sola mención de Warren Buffett sirve para explicar cualquier cosa en el mercado. Buffett siempre ha sabido aprovechar esto en su propio beneficio.

Pero esto no debería preocupar a un inversor bursátil de largo plazo. Si mañana el impuesto a las ganancias sube al 35%, la teoría es que todo el mercado financiero debería de ajustarse de manera acorde, así que, si la idea es arbitrar papeles como hace Berkshire, no hay ningún incentivo para incrementar la posición de liquidez.

Dejando de lado los efectos adversos de los incrementos impositivos, en particular para las empresas, la realidad es que la respuesta del mercado yanqui ha tendido a ser positiva. Desde 1945 la suba promedio del S&P500 en los años en que “ganancias” fue igual o estuvo arriba del 50% fue de 10,3%. Los años en que estuvo debajo del 35%, algo menor, 10%.

En ninguno de los cinco años desde 1950 en que se incrementó el impuesto a las ganancias el S&P bajó. Al contrario, registra una suba promedio de 13%, superior al 9% que promedió desde entonces y al 5% de los años en que se redujo el “tax”.

Efecto corporate taxes hike copy.jpg La idea que la suba del impuesto a las ganancias corporativas o un nivel elevado sea negativo para la tenencia de acciones, no es cierto.

Con esto de ninguna manera estoy favoreciendo la suba de impuestos, al contrario, pero si estoy evidenciando que el argumento de Buffet no es demasiado solido.

Hay quien sostiene que lo que busca “el viejo” es acumular efectivo para darles más flexibilidad a sus herederos. Pero esto tampoco cuaja. Lo que su esposa Astrid, sus hijos Howard Graham, Peter, Susan Alice y la Fundación de bien público a su cargo recibirán, serán acciones de Berkshire, no el efectivo que la firma tiene.

Susan ALice 70 Howard Graham 69 Peter Andrew 65 años.jpg Si bien no es público, Warren Buffett quebró relaciones con su “amigo del alma” Bill Gates y decidió, en cambio, dejar que sus hijos Susan Alice (70 años), Howard Graham (69) y Peter Andrew (65) sean los administradores de su fortuna cuando él no esté.

En 2006 el billonario hizo público un primer testamento en el que le dejaba el grueso de fortuna a la Fundación Bill y Melinda Gates. Claramente las escapadas sexuales del mandamás de Microsft tuvieron su costo y ahora los Gates no recibirán un dólar.

El grueso del dinero irá ahora a su Fundación familiar y de lo que le deje a su actual esposa, 10% se destinará a bonos de corto plazo del gobierno y el resto a un fondo indexado por el s&P500.

¿Cash para un Crash?

Salvo “un milagro”, a la larga, EEUU deberá incrementar su impuesto a las ganancias corporativas para poder solventar el peso de su deuda. Pero, en el mediano y corto plazo el escenario es otro y además dual.

Si Kamala Harris gana la elección presidencial en noviembre no nos sorprenda que suba el impuesto, del actual 21% al 28% y eventualmente más. Según el modelo de equilibrio general de la Tax Foundation, esto reduciría el PBI de largo plazo en 0,6%, los salarios en 0,5% y destruiría 128.000 puestos de trabajo.

Si el que gana es Donald Trump quien dijo que planea reducir la carga impositiva a las empresas del 21% al 15%, esto incrementaría el PBI y los salarios en 0,4%, creando el equivalente a 93.000 empleos.

CAPE radio PG dedl s&P500.jpg El pasado no determina el futuro, pero el radio Precio/Ganancias (CAPE) del S&P500 nos habla de un mercado que “barato”, no está.

Es casi obvio que la esperanza de Buffet es que la próxima administración sea demócrata. De ser así debería estar apostando a un incremento de los impuestos que podría no ser favorable para la tenencia accionaria. No olvidemos que el radio Precio/Ganancias del S&P500 supera últimamente 35,5 años frente a un promedio desde 1871 de 17,14 años, por lo que cuesta mucho armar el caso de que esté “barato” y no podemos descartar que esta vez la suba de impuestos lo golpee.

Si por cualquiera de los dos motivos (impuestos y/o precios) se produjera una caída del mercado, quien dispusiera de efectivo se encontraría en una gran posición para adquirir “pichinchas”. En principio esta es la idea que más cuadra para justificar una cartera con arriba del 20% en efectivo.

El problema es que este posicionamiento tiene un costo y este costo se relaciona con la magnitud de la eventual caída de precios que esperamos.

Cash BRK.jpg La magnitud de efectivo que esta acumulando Berkshire Hathaway es algo sin precedentes y excede cualquier razonabilidad dentro de situaciones normales. Warren Buffet siempre aconsejó mantener no más del 10%.

Hasta ahora “el chiste” del posicionamiento en cash, le ha significado a BRK dejar de ganar desde 2017 -alguien podría decir perder- entre u$s116.000 y u$s182.500 millones que hubiera obtenido indexando el dinero por el S&P500.

La decisión de Warren Buffett de “dolarizarse”, empleando una estrategia de largo plazo y alto costo -que poco tiene que ver con lo impositivo o su sucesión- sugiere que no es una merma circunstancial y de corto plazo lo que está mirando, sino otra cosa…. (póngale el nombre que quiera)