Warren Buffett reduce su participación en Apple a la mitad

El segundo trimestre de 2024 fue el séptimo trimestre consecutivo en el que Berkshire vendió más acciones de las que compró. Las ganancias del segundo trimestre de las docenas de negocios en los que está embarcada la compañía aumentaron un 15%, u$s 11.600 millones, desde los u$s 10.040 millones del año anterior. Casi la mitad de esas ganancias procedieron de negocios estables de Berkshire. Su posición de efectivo tras la venta aumentó a u$s 276.900 millones desde los u$s 189.000 millones que tenía tres meses antes.