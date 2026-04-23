Netflix planea recomprar acciones por u$s25.000 millones tras presentar su balance

El consejo de administración autorizó la recompra de acciones por u$s25.000 millones, Netflix antes había aprobado otro por u$s6.800 millones.

Netflix anunció que recompará acciones después de presentar un balance por debajo a lo que esperaba el mercado.

Netflix anunció que planea recomprar otros u$s25.000 millones en acciones después de analizar sus últimas perspectivas financieras. El anuncio se produce días después de que su último balance hundiera las acciones más de un 13%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La empresa reportó el miércoles un BPA de u$s1,23 que batió ampliamente el consenso de u$s0,76. Los ingresos de 12.250 millones superaron los u$s12.170 millones estimados y el free cash flow de u$s5.090 millones casi dobló las previsiones.

Sin embargo las acciones cayeron tras el cierre del mercado, debido que estos resultados quedaron por debajo del consenso en los indicadores más relevantes para el mercado.

A su vez, en febrero, Netflix abandonó la guerra que mantenía con Paramount Skydance para hacerse con Warner Bros. Discovery (WBD) al no mejorar la oferta presentada por Paramount considerando que ya no era "financieramente atractiva".

Tras esto recibió una indemnización de u$s2.800 millones (2.375 millones de euros) que se vieron reflejados en los resultados trimestrales.

Cómo será la recompra

El consejo de administración de Netflix autorizó un programa de recompra de acciones por valor de u$s25.000 millones de (21.360 millones de euros), que se une a otro programa ya aprobado por u$s6.800 millones (5.800 millones de euros).

En las últimas semanas informó la salida de su consejero delegado, Reed Hastings.

La recompra de acciones no especifica el número de títulos que adquirirá Netflix y la empresa se reserva la posibilidad de suspender este programa en cualquier momento.